Von Meisterhütten 1 bis 5 bleibt praktisch alles gleich. Ab Meisterhütte 6 wird es mehr Tiefgang geben. Ein zweiter Baubereich mit einem eigenen Schlüsselgebäude namens „O.T.T.O.s Außenposten“ wird eingeführt und die Gebäude werden zwischen den beiden Bereichen aufgeteilt. Deine Bauarbeiterbasis bleibt ein verbundener Raum und du kannst wischen, um je nach Bedarf zwischen den Bereichen zu wechseln. Der Meisterbauarbeiter und O.T.T.O. können überall an Verbesserungen arbeiten. Sie sind nicht auf den Ort der Gebäude beschränkt.



Gebäude wie der Uhrenturm, die keine Verteidigungen sind, können nur in einem bestimmten Bereich platziert werden. Bei Gebäuden wie Goldlagern, von denen es mehrere gibt, kannst du möglicherweise eine gewisse Anzahl im ersten Bereich und eine andere Anzahl im zweiten Bereich platzieren. Verteidigungen kannst du zwischen den Bereichen hin- und herbewegen. Die Einschränkungen sind hier ist nicht so streng. Das bietet interessante Möglichkeiten für die Gestaltung von Basen, denn die Bereiche jedes Spielers werden eine unterschiedliche Mischung von Verteidigungen haben. Einige entscheiden sich vielleicht dafür, eine sehr starke Luftkonter-Phase zu erstellen und sich ihre starken Bodenverteidigungen für die zweite Phase aufzuheben. Andere erstellen ausgeglichenere Phasen.



So funktionieren Angriffe in diesen Multiphasen-Bauarbeiterbasen: Wenn du eine gegnerische Basis angreifst, siehst du nur die erste Phase. Du musst dich für eine Armee und einen Angriffsplan entscheiden, der diese Phase vernichten kann. Wenn du drei Sterne in der ersten Phase bekommst, ist das super! Aber das war erst die Hälfte. Die Truppen, die die erste Phase überlebt haben, kehren in deine Entsendungsleiste zurück und werden etwas geheilt. Außerdem erhältst du je nach deinem Meisterhütte-Level ein oder zwei zusätzliche Lager mit Truppen zur Verstärkung.





Danach siehst du die zweite Phase des Gegners. Du kannst die Lager mit Verstärkungen oder ungenutzte Lager mit Truppen aus der ursprünglichen Armee austauschen, damit du die Truppen erhältst, die du brauchst. Dass du in der ersten Phase so viele Truppen wie möglich am Leben erhalten musst, macht die Sache interessant. In der zweiten Phase kannst du zusätzliche drei Sterne verdienen. Einen für die Zerstörung von O.T.T.O.s Außenposten, einen für eine Zerstörung von 150 % und einen für 200 %.

Nachdem man jahrelang Clash gespielt hat, tut es unglaublich gut, über die 100 % hinauszuschießen. Vier, fünf, oder die seltenen sechs Sterne fühlen sich echt klasse an! Hier ist ein Video von unserem Designer Petri mit einem der ersten 6-Sterne-Angriffe der Welt!