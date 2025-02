Ein weiterer Grund, aus dem wir die Truppenanzahl auf dem Schlachtfeld verringern wollten, besteht darin, dass wir die Truppen der Bauarbeiterbasis heldenhafter gestalten wollten. In diesem Fall bedeutet das, dass wir ihnen Fähigkeiten geben, die wie bei Helden aktiv ausgelöst werden können. Derzeit gibt es ohne Zauber in Kämpfen nicht so viel zu tun wie bei einem Heimatdorfangriff. Es kann sehr nervig sein, wenn beim Angriff mitten in der gegnerischen Basis etwas schiefläuft und man keine Möglichkeit hat, einzugreifen! Wir hätten Zauber hinzufügen können, doch es schien uns interessanter, truppenspezifische Fähigkeiten auszuprobieren, da Truppen der Bauarbeiterbasis bereits über Spezialfähigkeiten verfügen, die automatisch ausgelöst werden. Außerdem können wir so in Zukunft interessante neue Truppen erstellen und das Spielgefühl sollte dem des Heimatdorfs nicht zu sehr ähneln.