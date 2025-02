Wir haben eine Mitteilung bezüglich einiger Änderungen am Goldpass für dich. Ab dem 1. Juli steigt der Basispreis des Goldpasses auf 6,99 US-Dollar vor Steuern und Abgaben sowie Anwendung der Währungswechselkurse in deiner Region. Mit dieser Preiserhöhung werden gleichzeitig viele neue Vorteile eingeführt, sodass der Goldpass weiterhin die günstigste Möglichkeit bleibt, deinen Fortschritt in Clash of Clans zu beschleunigen!