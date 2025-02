Supertruppen sind vorübergehend verstärkte Versionen von normalen Heimatdorf Truppen. Jede Supertruppe hat eine einzigartige Fähigkeit, die sie von ihrem normalen Gegenstück unterscheidet. Diese Spezialeinheiten haben einige Zeit in dem neuen Fassförmigen Gebäude in der Nähe des Händlers verbracht, aber was im Inneren geschieht, wird von zukünftigen Weisen und Mystikern bestimmt werden müssen. Wenn die Truppe jedoch aus dem Fass herauskommt, fühlt sie sich erfrischt, sieht fabelhaft aus und sind bereit, in die Schlacht zu ziehen.