Armeelager sind ... Kampfringe?! Wie geht das?

Richtig gehört! Die Superstars haben sich in deinem Dorf niedergelassen und deine Armeelager für das Ereignis in Kampfringe verwandelt. Einige von ihnen sind freundlich gesinnt, andere ... eher weniger.

Superstars in den roten Ringen sind freundlich. Sie verteidigen dein Dorf gegen Angreifer. Allerdings bleiben sie nicht so nett, wenn du einen Gegner angreifst, also pass auf!