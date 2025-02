Letzte Chance Qualifier (LCQ)



Der Letzte Chance Qualifier (LCQ) findet statt, nachdem alle Monatlichen Qualifier abgeschlossen sind. Hier treten die sechs Teams gegeneinander an, die in den Monatlichen Qualifiern Silberne Tickets erhalten haben. Hinzu kommen vier Wildcard-Teams aus externen Turnieren. Sie alle treten in einer Reihe Einzelausscheidungs-Matches gegeneinander an. Der Sieger jeder Bracket schafft es in die World Finals.