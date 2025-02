Wir werden in Kürze eine Wartungspause einlegen, um einige Vorbereitungen für die Clankriegsliga im Februar zu treffen. Da der Februar ein kürzerer Monat ist, werden wir ausnahmsweise die Gruppengröße auf 6 Clans reduzieren (also werden die Clans nur 5 Kriege austragen).

Aber keine Sorge! Wir werden den Clans 2 zusätzliche Bonus-Liga-Medaillen geben (die, die Clan-Anführer an Spieler in der Kriegsliste vergeben können), zusätzlich zu mehr Kriegsbeute, außerdem werden wir es so gestalten, dass es einfacher ist, befördert zu werden, und schwieriger als sonst, degradiert zu werden.



Dies sind die Regeln für Beförderungen und Degradierungen im Februar:

Champion 1: 1 degradieren, 0 befördern

Champion 2 - Kristall 1: 1 degradieren, 1 befördern

Kristall 2 - Silber 2: degradieren 1, befördern 2

Silber 3: degradieren 0, befördern 2

Bronze 1 - Bronze 3: degradieren 0, befördern 3