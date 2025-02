Das Heimatdorf ist das Herzstück von Clash of Clans und unser Ziel ist es, jede Facette von Clash so spannend und dynamisch wie möglich zu gestalten. In diesem Update gibt es einige wichtige Änderungen, die sich auf die Ausbildung eurer Armee und die Aufwertung eures Heimatdorfes auswirken werden. Aber anstatt ewig zu reden, lasst uns lieber gleich eintauchen!