Da Supermauerbrecher im Ereignis für hitzige Kämpfe sorgen werden, musst du Eiswürfel sammeln, um die Lage etwas abzukühlen! Diese verdienst du in Mehrspieler-Kämpfen bei Überfällen auf andere Spieler. Die Anzahl der verdienten Eiswürfel hängt davon ab, wie viele Sterne du erzielst. Wenn du bei deinen Angriffen Supermauerbrecher einsetzt, verdienst du am Ende jeweils zusätzliche Eiswürfel! Außerdem kannst du diese Ressource in regelmäßigen Abständen von deinem Supereisbad, dem Gebäude für das Ereignis, abholen. Je mehr Eiswürfel du sammelst, desto mehr Belohnungen schaltest du frei. Es gibt Erze, Dekorationen und mehr zu verdienen!