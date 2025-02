Willkommen zurück, wir tauchen ein in das erste große Update des Jahres, und du kannst glauben, dass es ein massives Update ist! Wir bringen die großen Kanonen für dieses Update mit der Veröffentlichung von Rathaus 14! Es ist nicht jedes Update, dass wir ein neues Rathauslevel einführen, und dies ist eine der größten Inhaltsveröffentlichungen für Clash überhaupt! Wir haben neue Level für Verteidigungsgebäude, Helden, Truppen und vieles mehr, das wir nicht erwarten können, dir zu präsentieren!

Lass uns mit dieser absoluten Einheit beginnen, vor der wir alle Ehrfurcht haben: Rathaus 14. Dieses Rathaus im Dschungelthema hat uralte Piktogramme und Hieroglyphen auf seinen Zinnen, die sicherlich antike und geheime alte Clash-Weisheiten preisgeben.



In diesem Update gibt es einfach so viel zu verbessern, also tauchen wir einfach mal ein.