Clash of Clans startet in die Fußballsaison mit Erling Haaland! Ja, er spielt tatsächlich Clash of Clans, und der König-Haaland-Skin für den Barbarenkönig ist hier sowie vieles andere mehr! Also, bringen wir mit Haaland den Ball ins Rollen für den Sieg!

Neue temporäre Einheit: Barbarenkicker!

Zeitraum: 1. Mai–31. Mai

Alle Spieler ab Rathaus-Level 3 erhalten eine fußballbegeisterte Barbarenkicker-Truppe!

Diese Truppe schießt präzise Bälle auf die nächstgelegene Verteidigungsanlage. Dann startet sie den Angriff auf die verbleibenden Gebäude.

Neben dem Barbarenkicker freuen wir uns auch auf die Rieseneinwerfer-Truppe, die im Medaillenereignis verfügbar sein wird. Weitere Informationen sind unten zu finden!

Neue Herausforderungslevel und Bestenlisten!

Zeitraum: 1. Mai–31. Mai

Alle Spieler ab Rathaus-Level 4 dürfen zwölf lustige, fußballerische Herausforderungslevel erleben!

Wenn du in den Herausforderungsleveln Sterne sammelst, kannst du verschiedene Belohnungen erhalten, darunter auch besondere Dekorationen für die „Clash mit Haaland“-Saison!

Alle zwei Tage wird ein neues Herausforderungslevel freigeschaltet, beginnend mit Haalands eigener Basis! Zeig uns deine Angriffsfähigkeiten gegen einen der besten Fußballstürmer! Viel Glück!

Verdiene noch mehr Belohnungen wie Erze, Clanstadt-Gebäudeteile und Dekorationen, indem du die Angriffe in den Herausforderungsleveln perfektionierst.

Zusätzlich zu den Herausforderungsleveln kannst du auch die Ranglisten erklimmen, die speziell für die Herausforderungslevel 1, 4, 6, 8, 10 und 12 ausgelegt sind! Und für die engagiertesten Angreifer, die es auf Platz 1 der jeweiligen Rangliste schaffen, gibt es 50.000 Juwelen!

Medaillenereignis: temporäre Truppe, temporärer Zauber und neue Heldenausrüstung!

Zeitraum: 7. Mai–24. Mai

Fortschritt wird im Ereignis „Clash mit Haaland“ durch die Zerstörung von Rathäusern und drei anderen Gebäuden erzielt. Diese werden zufällig aus den folgenden Verteidigungsanlagen ausgewählt: Kanonen, Bogenschützentürme oder Infernotürme. Haltet also Ausschau nach diesen Gebäuden, die zusätzliche Medaillen einbringen!

Für Spieler ab Rathaus-Level 6 wird es ab dem 7. Mai eine weitere temporäre Einheit geben, die über den Gratispfad des Medaillenereignisses freigeschaltet wird: Rieseneinwerfer! Der Rieseneinwerfer wirft kraftvoll einen springenden Fußball auf das nächstgelegene Gebäude. Dann startet er den Angriff auf die verbleibenden Verteidigungsanlagen.

Neben der temporären Einheit erhältst du auch Zugriff auf einen neuen temporären Zauber: Gelbe Karte! Der Gelbe-Karte-Zauber setzt anvisierte Gebäude oder Helden vorübergehend außer Gefecht. Währenddessen können sie nicht angreifen oder anvisiert werden.

Wenn du auf diesem einzigartigen Ereignispfad vorankommst, kannst du mit gesammelten Ereignismedaillen eine brandneue epische Heldenausrüstung für den Barbarenkönig freischalten: Stachelball! Der Barbarenkönig schießt den Stachelball auf das nächstgelegene Gebäude. Er prallt dann davon ab und springt zu anderen Gebäuden. Getroffenen Gebäuden wird Schaden zugefügt. Der Stachelball prallt nicht gegen Truppen.

Ganz am Ende des Ereignispfads kannst du im Ereignisshop den Heldenskin „Fußballkönigin“ mit Ereignismedaillen freischalten!

Und noch mehr Spaß rund um den Fußball!