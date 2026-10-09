Warum ändert ihr überhaupt etwas? Die alte Benutzeroberfläche konnte den zukünftigen Weg des Spiels nicht unterstützen. Jedes neue System hat sie mehr vollgestopft und neue Spieler wurden von einem Layout abgeschreckt, das sich nicht selbst erklärte.

Gibt es jetzt weniger Schaltflächen? Nicht wirklich, aber das war auch nicht das Ziel. Dinge haben sich an Orte bewegt, wo sie logischerweise hingehören. So gut wie nichts wurde entfernt.

Kann ich zur alten Benutzeroberfläche zurückschalten? Nein. Wir wollen eine Individualisierung der Benutzeroberfläche einbauen, aber wir können noch keinen Zeitpunkt dafür nennen.

Ändert sich die Clanstadt? Nur optisch, damit sie zum neuen Stil der Schaltflächen passt. Eine komplette Überarbeitung kommt später.

Wo ist mein Kampflog? Hinter der Kämpfen-Schaltfläche. Und du wirst wissen, wenn es dort was zu finden gibt, weil die Kämpfen-Schaltfläche dir das zeigen wird.

Wo ist die Clankrieg-Schaltfläche hin? Die ist nicht mehr dauerhaft vorhanden, sondern nur noch, wenn sie benötigt wird. Wenn dein Clan sich für keinen Krieg angemeldet hat, dann wird auch kein Clankriegssymbol auf dem Hauptbildschirm zu finden sein. Der Zugriff darauf wandert in den Clanchat, wo ein Clanchat-Modul als Einstieg dient, und dieses bleibt verfügbar, während das Spiel nach Gegnern sucht. Sobald der Krieg tatsächlich losgeht, erhält jeder Spieler des Clans eine zugehörige Schaltfläche auf dem Hauptbildschirm – auch Spieler, die sich nicht in dem Krieg befinden – und die Kriegskarte ist weiterhin vom Clanchat aus erreichbar.

Wo sind die Verbesserungsempfehlungen hin? Es gibt sie noch, und zwar als einen „Empfohlen“-Bereich hinter der Bauen-Schaltfläche und auf dieselbe Weise sortiert wie im alten Menü.

Wo ist die Armee-Schaltfläche hin? Hinter der Kämpfen-Schaltfläche.

Wo ist die Einstellungen-Schaltfläche hin? Hinter dem Spielerprofil.

Welche neuen Dinge wurden hinzugefügt?