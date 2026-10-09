Wir haben die Benutzeroberfläche von Clash of Clans überarbeitet
Hallo Häuptling!
Die Benutzeroberfläche von Clash of Clans bekommt eine komplette Überarbeitung.
„Die Benutzeroberfläche“ bezieht sich auf alle Schaltflächen, Leisten und Symbole, die sich um dein Dorf herum befinden, etwa die Kämpfen-Schaltfläche, deine Ressourcen, dein Schild und der Shop. Alles auf dem Bildschirm, was nicht dein Dorf selbst ist, gehört dazu.
Diese Oberfläche ist der Teil des Spiels, mit dem du mehr als mit allen anderen interagierst, und sie ist über die Jahre hinweg heimlich, still und leise ein bisschen voll geworden. Und deshalb haben wir sie von Grund auf neu gestaltet. Wir wollen damit neuen Spielern ein Spiel präsentieren, das selbsterklärender ist. Gleichzeitig geben wir allen anderen mehr Werkzeuge an die Hand und bauen Hürden ab, wenn es darum geht, das zu tun, was man tun will.
In diesem Beitrag steht alles: Warum wir das gemacht haben, was jede Veränderung tatsächlich bewirkt – und wir liefern zudem eine umfassende Übersicht, die zeigt, wo jede einzelne Schaltfläche abgeblieben ist. Das Ganze ist nicht gerade kurz, also schnapp dir einen Magischen Snack und los geht‘s!
Warum wir das gemacht haben
Die alte Benutzeroberfläche war einst für ein erheblich kleineres Spiel entwickelt worden.
Heldenausrüstung, Begleiter, Magische Gegenstände, Ereignisse, die Clanstadt – das alles gab es damals noch nicht. Alle Systeme, die wir seither hinzugefügt haben, wurden einem visuellen Layout aufgepfropft, das nie darauf ausgelegt war, diese Systeme unterzubringen. Das Ergebnis war ein Durcheinander: Alltägliche Funktionen, die sich in Gebäuden versteckten, und ein Bildschirm voller Sachen, die neuen Spielern so gut wie nichts darüber verrieten, was sie in dem Spiel eigentlich tun sollten.
Wir betrachten diese Überarbeitung als Grundlage für eine fortgesetzte Verbesserung und nicht als fertiges Produkt, und deshalb gibt es ein paar Dinge, über die man sich besser im Klaren sein sollte:
Das Ziel war, die richtigen Schaltflächen am richtigen Fleck zu haben: Es ging nicht darum, weniger Schaltflächen zu haben, nur damit man weniger Schaltflächen hat. Während also einige Elemente in andere Elemente verschoben wurden, wurde so gut wie nichts tatsächlich entfernt.
Wir wollten den beiden Seiten des zentralen Spielablaufs das gleiche Gewicht verleihen: Daher sind Bauen und Kämpfen jetzt gespiegelt – Kämpfen befindet sich unten links, Bauen unten rechts.
Neue und zurückkehrende Spieler sollen Dinge einfacher finden: Wer jemals jemandem, der das Spiel frisch installiert hat, zu erklären versucht hat, wo sich die Verbesserungen der Heldenausrüstung befinden, der weiß, warum wir das getan haben.
Wir wollten eine bessere Basis für die Zukunft schaffen: Uns war es wichtig, den aktuellen Zustand des Spiels zu verbessern, aber auch ein Fundament zu schaffen, auf dem wir in Zukunft mit aufregenden neuen Features aufbauen können.
Kämpfen-Schaltfläche
Was das ist: Hier findest du alles, was mit dem Kampf zu tun hat.
Was sich verändert hat: Kampflog, Armeebearbeitung und Kampfmenü verstecken sich jetzt hinter der Kämpfen-Schaltfläche.
Warum: Das sind alles Dinge, um die du dich vor einem Kampf kümmerst, weshalb sie sich jetzt dort befinden, wo der Kampf beginnt. Das Kampflog befand sich bereits im Kampfmenü und war in der alten Benutzeroberfläche einfach nur doppelt vorhanden.
Armeebearbeitung
„Armee bearbeiten“ wurde ebenfalls hinter die Kämpfen-Schaltfläche gesetzt. Da Trainingszeiten Geschichte sind und der Armee-Überprüfungsbildschirm vor jedem Kampf erscheint, ist der tägliche Gang zum Armeetrainingsmenü ein Relikt der Vergangenheit.
Vergeltung, Kampflog und Liveübertragung
Diese Änderung wird dich am ehesten ins Straucheln bringen, also lies dir das hier gut durch.
Das Kampflog befindet sich nicht mehr auf deinem Hauptbildschirm, aber du wirst nie danach suchen müssen, denn die Kämpfen-Schaltfläche teilt dir jetzt mit, wenn da etwas auf dich wartet:
Vergeltung verfügbar: Die Kämpfen-Schaltfläche zeigt ein Flammendes-Schwert-Symbol.
Liveübertragung im Gange: Die Kämpfen-Schaltfläche zeigt ein Augen-Symbol.
Beides taucht auch auf der Kampflog-Schaltfläche im Kampfmenü auf. Diese Statussignale folgen dir also.
Bauen-Schaltfläche
Was sich verändert hat: Die Bauen-Schaltfläche ist jetzt der eine Ort für alles, was du in deiner Basis verbessern und bearbeiten kannst. Sie ist in diese vier Reiter eingeteilt:
Gebäude und Helden: Jede Gebäude- und Heldenverbesserung sowie neue Gebäude.
Armeeverbesserungen: Alles, wofür du vorher auf das Labor tippen musstest.
Heldenausrüstung: Alles, wofür du vorher auf den Schmied tippen musstest.
Heldenbegleiter: Alles, wofür du vorher auf das Begleiterhaus tippen musstest.
Warum: Verbesserungen waren über vier Gebäude- und einen Shop-Reiter verteilt. Jetzt befinden sie sich in einer Liste, sortiert, bereit zum Filtern und ein Tippen vom Dorf entfernt.
Ein paar wissenswerte Dinge:
Die „Layout bearbeiten“-Schaltfläche wird jetzt nur angezeigt, wenn es sinnvoll ist, und sie erscheint unten rechts auf deinem Bildschirm, wenn du das Menü hinter der Bauen-Schaltfläche öffnest.
„Neue Gebäude“ wurden vom Shop hierher versetzt: Wenn du nach einem neuen Gebäude suchst, dann befindet es sich im „Gebäude und Helden“-Reiter und nicht im Shop.
Wenn du auf einen Eintrag in der Verbesserungsliste tippst, dann schwenkt die Kamera zum entsprechenden Gebäude und die Verbesserungsbestätigung wird direkt geöffnet.
Wenn du auf etwas Gesperrtes tippst, dann schwenkt die Kamera auf das Gebäude, wo du es freischalten kannst, und du erfährst, was du dafür benötigst.
Standardmäßig werden Verbesserungen, die im Gange sind, ganz oben angeführt, wobei die Kürze des Timers die Reihenfolge bestimmt.
Das Dorf ist hinter dem Menü weiter aktiv. Tippe auf ein Gebäude, tippe irgendwohin oder tippe auf die Schaltfläche zum Schließen, um das Menü aus dem Weg zu schaffen.
Es ist jetzt viel einfacher, all die neuen Gebäude zu sehen, auf die du nach der Verbesserung auf einen neuen Rathaus-Level Zugriff hast.
Helfer
Bauarbeiterlehrling und Laborgehilfe sind jetzt über ihre jeweiligen Reiter zugänglich und haben einen Timer auf der Schaltfläche, wenn sie bereits arbeiten.
Filter und Sortierung
Einfach besser, ohne Wenn und Aber:
Filtere nach dem, worum es dir geht – je Reiter gibt es verschiedene Optionen. Heldenausrüstung filtert also nach Held, Gebäude filtern nach Typ.
Filtere aufsteigend oder absteigend nach Kosten.
Die Filter bleiben bestehen, solange du spielst, und werden bei einer neuen Spielsitzung zurückgesetzt.
Filter werden automatisch entfernt, wenn alles erledigt ist, wonach du gefiltert hast, damit du nicht auf eine leere Liste starren und dich wundern musst, wo deine Verbesserungen hin sind.
Ressourcen, Erz und Schild
Der Schild wurde neben deine Ressourcen gesetzt. Er beschützt deine Ressourcen, also ist das auch der richtige Platz für ihn.
Erz ist jetzt dort zu sehen, wo es sinnvoll ist. Der Heldenausrüstung-Reiter zeigt Erz und Juwelen statt einer Börse voller Währungen, die du an dieser Stelle nicht ausgeben kannst.
Jeder Reiter zeigt nur die Währungen, die ausgegeben werden können. Kein Platz wird verschwendet.
Profil, Communitymenü und Einstellungen
Was sich geändert hat: Die Einstellungen und der Posteingang befinden sich nun hinter der Profil-Schaltfläche oben links.
Was gleich geblieben ist: Deine Chat-Schaltfläche bleibt dort, wo sie war. Sie funktioniert genauso wie früher und beherbergt den globalen Chat und den Clanchat.
Hinweis: Die Supercell ID und der Kontowechsel befinden sich jetzt ein Tippen weiter entfernt als früher. Wenn du regelmäßig das Konto wechselst, dann wirst du‘s merken. Die gute Nachricht ist, dass ein einfacherer Wechsel des Profils etwas ist, an dem wir für künftige Verbesserungen arbeiten.
Ereignisse und Community
Zeitweilige Inhalte lassen sich leicht verpassen, weshalb sie jetzt eine eigene Heimat haben: das Ereignismenü.
Ereignis-Hub und Posteingang sind stets angepinnt und stets sichtbar.
Der Goldpass besitzt seine eigene Schaltfläche und wird nie im Menü minimiert.
Das Menü wird automatisch geöffnet, wenn du dein Dorf lädst. Du kannst das Menü selbst minimieren und erweitern, indem du auf den Pfeil neben ihm tippst.
Ist sie minimiert, hast du weiterhin direkten Zugriff auf den Ereignis-Hub.
Shop und Magische Gegenstände
Shop: Da die Gebäude jetzt in das Bauen-Menü wandern, konzentriert sich der Shop auf Angebote, Geschenke und Spezialgegenstände. Ein roter Punkt erscheint, wenn es einen guten Grund zum Vorbeischauen gibt, und er verschwindet wieder, wenn du das getan hast.
Magische Gegenstände: Sie haben jetzt eine eigene Schaltfläche und teilen sich den Platz mit Magischen Snacks. Bücher, Hämmer, Runen und Tränke sind ein Tippen von deinem Dorf entfernt, anstatt sich im Rathaus zu verbergen. Du kannst auch über die Kämpfen-Schaltfläche ganz einfach auf sie zugreifen.
Wo sind meine Schaltflächen hin?
Die komplette Übersicht. Solltest du wohl mit einem Lesezeichen versehen!
|Wonach du suchst
|Wo es sich jetzt befindet
|Kampflog
|Hinter der Kämpfen-Schaltfläche
|Vergeltung
|Kämpfen-Schaltfläche-Status sowie Kampflog innerhalb der Kämpfen-Benutzeroberfläche
|Liveübertragung
|Kämpfen-Schaltfläche-Status sowie Kampflog innerhalb der Kämpfen-Benutzeroberfläche
|Armee bearbeiten
|Hinter der Kämpfen-Schaltfläche
|Layout bearbeiten
|Kontextabhängig – Wenn du das Bauen-Menü öffnest, erscheint die „Layout bearbeiten“-Schaltfläche unten rechts auf dem Bildschirm.
|Neue Gebäude
|Bauen-Menü → Gebäude und Helden
|Heldenverbesserungen
|Bauen-Menü → Gebäude und Helden
|Laborverbesserungen
|Bauen-Menü → Armeeverbesserungen
|Verbesserungen von Heldenausrüstung
|Bauen-Menü → Heldenausrüstung
|Begleiterverbesserungen
|Bauen-Menü → Heldenbegleiter
|Bauarbeiterlehrling
|Bauen-Menü → Gebäude und Helden
|Laborgehilfe
|Bauen-Menü → Armeeverbesserungen
|Magische Gegenstände
|Eigene Schaltfläche
|Magische Snacks
|unverändert
|Einstellungen
|Im Profil
|Wechsel der Supercell ID / des Kontos
|Profil → Einstellungen
|Rathaus-Level
|Profil-Schaltfläche
|Clanchat
|Chat-Schaltfläche
|Mein Clan, Claninfo
|Profil-Schaltfläche
|Clankriege
|Modul im Clanchat, eigene Schaltfläche während Krieg
|Clankriegsliga
|Modul im Clanchat, Chat-Schaltflächen-Status während Anmeldungen und eigene Schaltfläche während Krieg
|Globaler Chat
|Chat-Schaltfläche
|Posteingang
|Ereignismenü, immer angepinnt
|Ereignis-Hub
|Ereignismenü, immer angepinnt
|Goldpass
|Eigene Schaltfläche
|Liga/Rangliste
|Rangliste-Schaltfläche
|Schild
|Neben deinen Ressourcen
|Shop
|Wie zuvor
Bauarbeiterbasis und Clanstadt
Die Bauarbeiterbasis erhält dieselben Verbesserungen der Benutzeroberfläche, aber das Bauen-Menü hat zwei Reiter statt vier.
Die Clanstadt erfährt in diesem Update keine Änderung außer einer visuellen Überarbeitung, damit sie zum neuen Schaltflächenstil passt. Die Clanstadt-Benutzeroberfläche ist so unterschiedlich, dass die Einführung der neuen Oberfläche die Dinge eher verschlimmbessern würde. Eine vernünftige Clanstadt-Überarbeitung ist etwas, das wir uns in einem zukünftigen Update vornehmen wollen.
Deine erste Anmeldung
Wenn du das Spiel nach dem Update zum ersten Mal öffnest, wirst du kurz mit dem wichtigsten Punkt vertraut gemacht: Wie du das neue Bauen-Menü findest. Anschließend kannst du nach Belieben die neue Benutzeroberfläche erkunden. In deinem Dorf wirst du Benachrichtigungen zu einer Handvoll optionaler Mini-Tutorials finden: Kämpfen-Benutzeroberfläche, Profil, Communitymenü. Sie alle sind kurz und beschäftigen sich mit etwas, von dem wir denken, dass es die Leute verwirren könnte. Also schau sie dir mal an.
Es handelt sich nicht um den finalen Zustand
Als Erinnerung: Das ist ein Fundament. Das hier ist die Version der Benutzeroberfläche, auf der zukünftige Systeme tatsächlich aufbauen können, und es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht fertig sind.
Wir wollen dir die Möglichkeit geben, die Benutzeroberfläche zu individualisieren. Du sollst mehr Kontrolle über dein Layout bekommen, es skalieren und schnelle Aktionen ausführen können.
Für Spieler mit mehreren Konten soll der Wechsel des Profils einfacher werden.
Du sollst bessere Möglichkeiten bekommen, deine eigenen Verbesserungen zu organisieren, anstatt sie nur auf von uns vorgeschlagene Weise ordnen zu können.
Wir werden das Feedback in den sozialen Netzwerken beobachten – wie sich Kämpfe anfühlen, wie schnell die Leute ihren Weg zum zentralen Gameplay finden, und wo sich an unerwarteten Stellen Hürden auftun. Wenn etwas nicht funktioniert, dann werden wir es ändern.
Häufig gestellte Fragen
Warum ändert ihr überhaupt etwas? Die alte Benutzeroberfläche konnte den zukünftigen Weg des Spiels nicht unterstützen. Jedes neue System hat sie mehr vollgestopft und neue Spieler wurden von einem Layout abgeschreckt, das sich nicht selbst erklärte.
Gibt es jetzt weniger Schaltflächen? Nicht wirklich, aber das war auch nicht das Ziel. Dinge haben sich an Orte bewegt, wo sie logischerweise hingehören. So gut wie nichts wurde entfernt.
Kann ich zur alten Benutzeroberfläche zurückschalten? Nein. Wir wollen eine Individualisierung der Benutzeroberfläche einbauen, aber wir können noch keinen Zeitpunkt dafür nennen.
Ändert sich die Clanstadt? Nur optisch, damit sie zum neuen Stil der Schaltflächen passt. Eine komplette Überarbeitung kommt später.
Wo ist mein Kampflog? Hinter der Kämpfen-Schaltfläche. Und du wirst wissen, wenn es dort was zu finden gibt, weil die Kämpfen-Schaltfläche dir das zeigen wird.
Wo ist die Clankrieg-Schaltfläche hin? Die ist nicht mehr dauerhaft vorhanden, sondern nur noch, wenn sie benötigt wird. Wenn dein Clan sich für keinen Krieg angemeldet hat, dann wird auch kein Clankriegssymbol auf dem Hauptbildschirm zu finden sein. Der Zugriff darauf wandert in den Clanchat, wo ein Clanchat-Modul als Einstieg dient, und dieses bleibt verfügbar, während das Spiel nach Gegnern sucht. Sobald der Krieg tatsächlich losgeht, erhält jeder Spieler des Clans eine zugehörige Schaltfläche auf dem Hauptbildschirm – auch Spieler, die sich nicht in dem Krieg befinden – und die Kriegskarte ist weiterhin vom Clanchat aus erreichbar.
Wo sind die Verbesserungsempfehlungen hin? Es gibt sie noch, und zwar als einen „Empfohlen“-Bereich hinter der Bauen-Schaltfläche und auf dieselbe Weise sortiert wie im alten Menü.
Wo ist die Armee-Schaltfläche hin? Hinter der Kämpfen-Schaltfläche.
Wo ist die Einstellungen-Schaltfläche hin? Hinter dem Spielerprofil.
Welche neuen Dinge wurden hinzugefügt?
Heldenausrüstung- und Begleiter-Reiter im Bauen-Menü.
Filtern und Sortieren in den Bauen-Menü-Reitern mit Filteroptionen je Reiter.
Das Ereignisse- und Communitymenü.
Eine eigene Magische-Gegenstände-Schaltfläche auf dem Hauptbildschirm, kombiniert mit dem Magische-Snacks-Inventar.
An der Kämpfen-Schaltfläche werden der Kampf-Schub- und der Magische-Tränke-Status angezeigt.
Der Vergeltung- und der Liveübertragung-Status werden auf der Kämpfen-Schaltfläche selbst angezeigt.
Eins noch, Häuptling ...
Uns sind einige Probleme bekannt, auf die du mit dem neuen Bauarbeitermenü und Interface im Update stoßen könntest. Hier folgt eine Auflistung:
Bauarbeitermenü:
Mögliche Verbesserungen erscheinen manchmal unter Verbesserungen, für die du nicht die nötigen Ressourcen hast.
Kriegskarte:
Die Schaltfläche zum Bearbeiten deiner Armee wird eventuell mit einer Verzögerung angezeigt.
Kampflog:
Es kann vorkommen, dass die Scrollfunktion einen Moment lang nicht reagiert.
Ereignismenü:
Es kann vorkommen, dass Ereignisse in zwei Reihen angezeigt werden, obwohl Platz verfügbar ist, oder die Anzeige beim Öffnen des Clanchats kurz ausgeweitet wird.
Anzeige der Juwelenanzahl:
Die angezeigte Anzahl kann beim Wechseln von Reitern in einer von 0 startenden Animation angezeigt werden.
Bauarbeiterbasis:
Die Anzeige für laufende Angriffe kann manchmal verschwinden, wenn eine Live-Wiederholung verlassen wird oder das Kampflog geöffnet und geschlossen wird.
Clanstadt:
Es kann vorkommen, dass die Farben der aktiven und deaktivierten Angriffsschaltfläche für einige Spieler schwer zu unterscheiden sind.
Text und Layout:
Abhängig von deinem Gerät und der Sprache deines Spiels kann es zu Textüberlappungen, zu kleinen Beschriftungen und anderen visuellen Problemen kommen.
Wir bedanken uns für deine Geduld, während wir diese Probleme weiter untersuchen.
Danke für deine Mühen beim neuen Erlernen
Das neue Erlernen einer Benutzeroberfläche, die man seit Jahren verwendet hat, kostet ganz schön Mühe, und wir wissen, dass wir viel von dir erwarten. Gib dem Ganzen einfach eine Woche. So lange dauert es in etwa, bis sich dein Muskelgedächtnis daran angepasst hat. Anschließend dürftest du feststellen, dass du dich schneller im Spiel bewegst als zuvor.
Wenn du dir lieber Dinge zeigen als erzählen lassen willst – ein ausführliches Walkthrough-Video ist jetzt verfügbar. Und die neue Oberfläche wird bald im Spiel ankommen, damit du sie auch selbst austesten kannst.
Weiterhin viel Spaß mit Clash!