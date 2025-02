Schau in den Himmel! Es ist ein Vogel, es ist ein Flu...nein warte, warum sieht er so böse aus? Warum ist er von einer eldritischen Flamme umhĂŒllt? Oh nein, er atmet tief ein. Das Feuer sieht furchtbar intensiv aus...

Und das ist in der Regel der letzte Gedanke, den viele Feinde haben, wenn sie dieser brandneuen Supertruppe begegnen: Superdrache.

Der Drache ist schon seit fast einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil von Clash of Clans. Er ist einer der besten Spamtruppen fĂŒr niedrigere Rathauslevel und kann immer noch in vielen Clanburgen als Kriegsspende gefunden werden. Als Lufttruppe entgeht der Drache allen hĂ€sslichen Minenwerfern und Kanonen, und von seiner hohen Position am Himmel aus spuckt er metallschmelzende Flammen auf seine Feinde.



Was könnte Superdrache also anbieten, was Drache, Drachenbaby, Infernodrache, Elektrodrache, Drachenreiter oder ein anderer Drakonide nicht schon kann? Superdrache ist der oberste Bratenmeister. Und ja, Superdrache mag zwar tatsÀchlich die beste Truppe sein, wenn es darum geht, seine Ziele wÀhrend eines komödiantischen Bratens mit salzigem Schatten zu bewerfen, aber wir beziehen uns eigentlich auf seine FÀhigkeit, seine Feinde buchstÀblich zu braten.



Als geflĂŒgelter Wirbelwind mit Flammen fĂ€llt es ihm allerdings schwer, Umarmungen zu geben.