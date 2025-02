Das erste größere Update des Jahres für Clash of Clans ist da! Mit diesem Update kommen ein brandneuer Zauber, neue Level, Anpassungen der Spielbalance, Quality-of-Life-Änderungen und vieles mehr. Nun zu den Einzelheiten dessen, was in diesem Update enthalten ist!

Neuer Zauber: Überwucherung

Mit dem Ende des Winters taut alles auf und überall beginnt es zu sprießen. Der Überwucherungszauber läutet den Frühling und wärmeres Wetter ein ... und lässt deine Truppen in die gegnerische Basis.

Dieser Dunkles-Elixier-Zauber wird auf Rathaus-Level 12 freigeschaltet, wenn du die Fabrik für Dunkle Zauber auf Level 6 verbesserst, und eröffnet dir (buchstäblich) neue Pfade und Strategien! Bei Verwendung macht der Überwucherungszauber Verteidigungen unsichtbar sowie unverwundbar und friert sie ein, solange seine Wirkung anhält. Daher ignorieren angreifende Truppen vom Überwucherungszauber betroffene Gebäude und Verteidigungen und bahnen sich somit neue Wege.

Der Überwucherungszauber wirkt sich jedoch nicht auf Helden oder Truppen in der Clanburg aus und verhindert auch nicht, dass Truppen aus der Clanburg kommen! Darüber hinaus hinterlässt der Überwucherungszauber winzige Bruchstücke, die von verteidigenden Spielern durch Antippen entfernt werden können – so wie Grabsteine bei besiegten Einheiten.

Effekttyp: Flächenschaden

Ziele: Boden- und Lufttruppen

Benötigte Plätze: 2

Braudauer: 6 Min.

Level Verbesserungskosten Verbesserungsdauer Zauberdauer RH-Level 1 N/A N/A 22 Sek. 12 2 125.000 Dunkles Elixier 10 Tage 24 Sek. 12 3 250.000 Dunkles Elixier 12 Tage 26 Sek. 14 4 350.000 DE 16 Tage 28 Sek. 16

Neue Level

Wir führen neue Level für Verteidigungen und Truppen bei Rathaus-Level 16 ein, aber auch auf anderen RH-Leveln gibt es neue Verbesserungen.

Gebäude Level Verbesserungskosten Verbesserungsdauer TP Schaden/Sek. Produktionsrate Kapazität RH-Level Elixiersammler 16 2 Mio. Gold 4 Tage 1350 N/A 7000/Std. 400.000 14 Goldmine 16 2 Mio. Elixier 4 Tage 1350 N/A 7000/Std. 400.000 14 Bohrer für Dunkles Elixier 10 6 Mio. Elixier 8 Tage 1550 N/A 180/Std. 4200 14

Gebäude Level Verbesserungskosten Verbesserungsdauer TP Schaden/Sek. RH-Level Fabrik für Dunkle Zauber 6 5 Mio. Elixier 8 Tage 950 N/A 12 Verborgener Tesla 15 20 Mio. Gold 14 Tage 1550 170 16 Infernoturm 10 22 Mio. Gold 14 Tage 12 Stunden 4400 120/2600 16 Streukatapult 5 22,5 Mio. Gold 15 Tage 5300 190 16 Suchende Luftmine 6 14 Mio. Gold 12 Tage 12 Stunden N/A 3000 16

Neue Truppenlevel

Truppe Level Verbesserungskosten Verbesserungsdauer TP Schaden/Sek. RH-Level Laborlevel Lakai 12 320.000 Dunkles Elixier 14 T. 120 78 16 14 Schweinereiter 13 350.000 Dunkles Elixier 14 T. 12 Std. 1380 213 16 14 Bowler 8 350.000 Dunkles Elixier 15 Tage 600 126 16 14 Drachenbaby 10 20 Mio. Elixier 15 Tage 2100 165 16 14 Belagerungskaserne 5 18 Mio. Elixier 12 Tage 4800 +1 P.E.K.K.A. 16 14 Kampfholzwerfer 5 18 Mio. Elixier 12 Tage 5500 220 16 14

Neue Level für Elektroeule

Unser Blitze werfender Lieblingsvogel erhält mehrere neue Level.

Level Verbesserungskosten Verbesserungsdauer TP Schaden/Sek. RH-Level Begleiterhaus-Level 11 230.000 Dunkles Elixier 8 T. 2600 150 15 6 12 250.000 Dunkles Elixier 8 T. 2700 155 15 6 13 265.000 Dunkles Elixier 8 T. 2800 160 15 6 14 280.000 Dunkles Elixier 8 T. 2900 165 15 6 15 300.000 Dunkles Elixier 8 T. 3000 170 15 6

Spieler mit Rathaus-Level 16 können nun außerdem 100 zusätzliche Mauerstücke auf Level 17 verbessern (insgesamt 250 Mauerstücke).

Der Schmied wird jetzt mit Elixier statt mit Gold verbessert.

Neue Heldenausrüstung: Tempoflasche und Schweinereiter-Puppe

Wir fügen außerdem zwei neue Heldenausrüstungen für die Königliche Gladiatorin hinzu. Sie dachte, wir hätten sie ausgelassen, als sie all die anderen Helden mit ihrer coolen neuen Ausrüstung sah.

Schweinereiter-Puppe

Freischaltung mit Schmied auf Level 7

Beschwört ein Team von Schweinereitern, die an deiner Seite kämpfen.

Tempoflasche

Freischaltung mit Schmied auf Level 8

Gewährt höhere Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit für einige Sekunden.

Verbesserungen im Clanchat

Zugegeben, unser Clanchat war ein bisschen veraltet, also haben wir ihn optisch und funktional aufgewertet. Ihr werdet nun ein angenehmeres Gesamtbild und -erlebnis haben!

Angepinnte Nachrichten

Chat- und Systemnachrichten werden nun oben in der Chatansicht angepinnt.

Es gibt auch einen neuen Reiter für angepinnte Nachrichten.

Nur Älteste und Spieler höherer Ränge können Nachrichten anpinnen.

Die Anheftung von Nachrichten kann auch aufgehoben werden.

Reaktionen

Spieler können jetzt mit Emojis auf Nachrichten im Clanchat reagieren!

Du kannst dir ein Emoji aus einer festgelegten Auswahl aussuchen.

Reaktionen und ihre Anzahl werden unter jeder Nachricht angezeigt.

Quality-of-Life-Verbesserungen / Änderungen im Spiel

Es gibt wieder Fortschrittbalken auf dem Info-Bildschirm. An den Balken siehst du den Fortschritt zum auf deinem Rathaus-Level maximal erreichbaren Level. Der Jubel auf Reddit war weltweit zu hören! Der Weltfrieden wurde erreicht!

Auf Verbesserungsschaltflächen ist die Ressource oder der Magische Gegenstand jetzt klar angegeben, damit Ressourcen/Gegenstände nicht versehentlich verbraucht werden. Wenn du auf die Schaltfläche für eine bestimmte Ressource bzw. einen Magischen Gegenstand tippst, kann nur diese(r) für die Verbesserung verwendet werden. Die wilde Fanfare auf Reddit erreichte 7,2 Punkte auf der Richterskala.

Angreifende Truppen können nun durch Dekorationen und Hindernisse laufen (außer in Clanstädten).

Dekorationen verhindern nicht mehr, dass Truppen dort eingesetzt werden.

Spieler können gleichzeitig an einem Freundschaftskrieg und einem normalen Clankrieg teilnehmen (in zwei verschiedenen Clans).

Endet ein Clankrieg mit einem Unentschieden, bei dem beide Seiten 100 % Zerstörung erreichen, verliert keiner der Clans seine Siegesserie.

Nach dem Kombinieren von Abwehranlagen wird die Abklingzeit beim Einrichten eines Verteidigungslayouts für die Legenden-Liga nicht angewendet.

Anführer und Vize-Anführer können den „Zuletzt gesehen“-Timer für Mitglieder nun bis zu einem Monat lang sehen (war vorher eine Woche).

Balanceänderungen

Mit großer Macht kommt auch die Verantwortung, sie gleichmäßig zu verteilen! Hier sind die Balanceänderungen für diesen Patch:

Der Riesenpfeil legt nun eine größere Entfernung zurück, damit er das ganze Dorf durchquert. Wir freuen uns schon auf Reddit-Videos, in denen es heißt, wir seien ein Viertel eines Feldes von der Durchquerung des ganzen Dorfes entfernt.

Frost wurde von den Angriffen des Geisterfuchses entfernt.

Beschwörer-Truppen, die das Limit für die Anzahl beschworener Einheiten erreicht haben, können schneller neue Einheiten beschwören, wenn sie wieder darunter liegen.

Super-Bogenschütze: Level 11 – Trefferpunkte auf 575 reduziert Level 12 – Trefferpunkte auf 600 reduziert

Wurzelkriegerin: Level 1 – Trefferpunkte auf 6650 reduziert Level 2 – Trefferpunkte auf 7050 reduziert Level 3 – Trefferpunkte auf 7400 reduziert

Superbarbar: Level 10 – Trefferpunkte auf 1200 reduziert Level 11 – Trefferpunkte auf 1300 reduziert Level 12 – Trefferpunkte auf 1350 reduziert

Drache: Level 11 – Trefferpunkte auf 5300 erhöht

Elektrodrache: Level 6 – Trefferpunkte auf 5200 erhöht Level 7 – Trefferpunkte auf 5500 erhöht

Superdrache: Level 10 – Trefferpunkte auf 7200 erhöht Level 11 – Trefferpunkte auf 7600 erhöht

Skelettballon der Bauarbeiterbasis: Angriffsreichweite erhöht (0 → 50) Schadensradius der aktiven Fähigkeit reduziert (300 → 225)

Nachthexe der Bauarbeiterbasis: Level 9 – Trefferpunkte auf 750 und Fledermausschwarm-Beschwörungen auf 7 erhöht Level 10 – Trefferpunkte auf 750 und Fledermausschwarm-Beschwörungen auf 7 erhöht Level 11 – Trefferpunkte auf 830 und Fledermausschwarm-Beschwörungen auf 7 erhöht Level 12 – Trefferpunkte auf 830 und Fledermausschwarm-Beschwörungen auf 8 erhöht Level 13 – Trefferpunkte auf 915 und Fledermausschwarm-Beschwörungen auf 8 erhöht Level 14 – Trefferpunkte auf 915 und Fledermausschwarm-Beschwörungen auf 8 erhöht Level 15 – Trefferpunkte auf 1000 und Fledermausschwarm-Beschwörungen auf 8 erhöht Level 16 – Trefferpunkte auf 1000 und Fledermausschwarm-Beschwörungen auf 9 erhöht Level 17 – Trefferpunkte auf 1100 und Fledermausschwarm-Beschwörungen auf 9 erhöht Level 18 – Trefferpunkte auf 1100 und Fledermausschwarm-Beschwörungen auf 10 erhöht Level 19 – Trefferpunkte auf 1220 und Fledermausschwarm-Beschwörungen auf 10 erhöht Level 20 – Trefferpunkte auf 1220 und Fledermausschwarm-Beschwörungen auf 11 erhöht

Supergräber der Clanstadt Level 1 – Trefferpunkte auf 3300 reduziert Level 2 – Trefferpunkte auf 3500 reduziert Level 3 – Trefferpunkte auf 3700 reduziert Level 4 – Trefferpunkte auf 3900 reduziert



Fehlerbehebungen