Wir hoffen, dir gefallen all die tollen Inhalte, die im ersten großen Update des Jahres kommen. Von allen Updates, an denen wir gearbeitet haben, gehört dieses Update definitiv zu unseren Favoriten. Wir hatten so viel Spaß beim Konzipieren, Entwerfen, Entwickeln und Produzieren all der neuen Dinge, die in Rathaus 14 enthalten sein werden, und wir können es kaum erwarten, dass du sie in die Hände bekommt. Wir sind absolut stolz auf dieses Update und wir können es kaum erwarten, dir zu zeigen, was wir im Laufe des Jahres noch für dich auf Lager haben!

Heute veröffentlichen wir die vollständigen Patch Notes für dieses Update. Neu in diesen Notizen sind auch einige Änderungen, die spezifisch für Rathaus 14 Spieler sind und auch alle Fehlerbehebungen, die in dieser Version kommen, also bitte stell sicher, dass du sie dir anschaust!

HINWEIS: Wenn du die vollständige Version der Patch Notes sehen möchtest, die auch Statistiken für jedes einzelne neue Level enthält, schau dir diesen Wiki-Beitrag an -> hier