Monolith

Diese Panzerkiller Verteidigung ist so unheilvoll, dass sie mit Dunklem Elixier gebaut und verbessert wird. Selbst seine düstere Präsenz hinterlässt einen dunklen Fleck in der Welt um ihn herum. Auch wenn seine Herkunft geheimnisvoll sein mag, so lässt seine Fähigkeit, angreifenden Einheiten Schaden zuzufügen, keinen Zweifel an seiner Effektivität.



Obwohl der Monolith einen Basisschaden pro Schuss verursacht, fügt jeder Schuss einen zusätzlichen Bonusschaden zu, der auf einem Prozentsatz der maximalen Trefferpunkte des Ziels basiert. Das macht den Monolith unglaublich gefährlich gegen Einheiten mit hohen TP wie Tanks oder Helden.