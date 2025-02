Der Supergräber ist eine verbesserte Version des Tunnelgräbers. Er ist genau das, was du brauchst, um Berge und Flüsse in Bezirken der Clanstadt zu umgehen! Mit seinem Bohrwerkzeug gräbt er sich einen Tunnel bis zum nächsten Gebäude. Dabei entgeht er der Aufmerksamkeit von Verteidigungsanlagen und wird nicht von Hindernissen beeinträchtigt. Wenn er an die Oberfläche zurückkehrt, kann er von Abwehranlagen angegriffen werden. Der Schaden des Supergräbers am Ziel seiner Wahl wächst mit jedem seiner Treffer. Wird er besiegt, hinterlässt er eine böse Überraschung in Form einer Bombe, die Explosionsschaden anrichtet!



Bevorzugtes Ziel: Beliebig



Schadensart: Einzelziel



Ziele: Bodeneinheiten



In der Armee benötigter Platz: 25



Geschwindigkeit: 24



Level Supergräber-Kaserne-Level Stadtrathaus-Level TP Schaden/Sek. Explosionsschaden 1 1 9 3400 170–510 1400 2 2 9 3700 190–570 1700 3 3 10 4000 210–630 2000 4 4 10 4300 230–690 2300

Supergräber-Kaserne