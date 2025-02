Willkommen zum Juni 2023 Update für Clash of Clans! Wir haben eine brandneue Truppe für Dunkles Elixier, eine neue Supertruppe, 2 neue magische Gegenstände und mehr! Wir wissen, dass du auf die Details gespannt bist, also fangen wir mit der neuen Truppe an, dem Wächterlehrling!

Neue Truppe - Wächterlehrling

Der Wächterlehrling ist eine neue Truppe für Dunkles Elixier, der ab Rathaus 13 verfügbar ist, wenn du deine Dunkle Kaserne auf Level 10 verbesserst. Dieser junge angehende Magister ist eine Bodeneinheit, die mit ihrer magischen Schleuder Fernkampfangriffe ausführt. Das Fliegen hat er noch nicht ganz gelernt, aber er kann mit Leichtigkeit über Mauern springen.



Der Wächterlehrling hat eine magische Lebensaura, die die Trefferpunkte der Bodentruppen um ihn herum verstärkt, aber diese Aura lässt sich nicht mit der vom Großen Wächter oder anderer Wächterlehrlingen stapeln. Wenn sich mehrere Auren überschneiden, hat die stärkste Aura immer Vorrang.

Bevorzugtes Ziel: Egal



Schadensart: Einzelziel



Ziele: Boden und Luft



Wohnraum: 20



Geschwindigkeit: 20



Ausbildungsdauer: 3 Minuten 56 Sekunden



Aura Radius: 7 Felder

Rathaus Level SPS TP-Erhöhung Aura TP Dauer Kosten 13 1 170 24 % 1500 NA NA 13 2 185 26 % 1650 9 Tage 180K DE 14 3 200 28 % 1800 16 Tage 18 Stunden 315K DE 15 4 215 30 % 1950 17 Tage 12 Stunden 340K DE



Neue Supertruppe - Superschweinereiter

Einer der ikonischsten Charaktere aus dem Clash-Universum hat endlich die Supertruppen-Behandlung bekommen. Diese aufgemotzte, Falsett schleudernde Legende hat nicht nur neue Ausrüstungsgegenstände. Obwohl der Superschweinereiter mehr TP und SPS hat als sein normales Gegenstück, bietet er eine mächtige Überraschung!



Sobald der Superschweinereiter zerstört wurde, trennen sich Schwein und Reiter und werden zu individuellen Einheiten, die weiter kämpfen! Das Schwein kann über Mauern springen und zielt auf Verteidigungsanlagen, während der Reiter das nächstgelegene feindliche Gebäude angreift.



Der Superschweinereiter ist ab Rathaus 13 für Schweinereiter Level 10 und höher verfügbar.

Bevorzugtes Ziel: Verteidigungen



Schadensart: Einzelziel



Ziele: Boden



Wohnraum: 12



Geschwindigkeit: 20



Ausbildungsdauer: 1 Minute 48 Sekunden

Rathaus Level Trefferpunkte SPS 13 10 1500 180 14 11 1600 200 15 12 1700 220

Stats Schwein:

Bevorzugtes Ziel: Verteidigungen



Schadensart: Einzelziel



Ziele: Boden



Geschwindigkeit: 28

Rathaus Level Trefferpunkte SPS 13 10 800 50 14 11 900 55 15 12 1000 60

Stats Reiter:

Bevorzugtes Ziel: Egal



Schadensart: Einzelziel



Ziele: Boden



Geschwindigkeit: 16

2-facher Schaden gegen Mauern

Rathaus Level Trefferpunkte SPS 13 10 550 180 14 11 625 200 15 12 700 220

Neue Magische Gegenstände

Begleitertrank

Der Begleitertrank beschleunigt die Verbesserung deines Heldenhaustiers um das 24-fache für 1 Stunde pro Trank. Wie bei anderen Tränken kannst du die Dauer mit jedem Trank stapeln, aber die Effekte sind nicht stapelbar.



Bauarbeiter-Sterneglas

Dieser neue magische Gegenstand kann nur verwendet werden, wenn du deinen Bauarbeiterbasis Sternbonus bereits eingesammelt hast. Die Verwendung des Bauarbeiter-Sterneglas überbrückt die Abklingzeit des Sternbonus in der Bauarbeiterbasis und gibt dir einen brandneuen Sternebonus, der dir die Möglichkeit gibt, jetzt noch mehr Beute zu ergattern!









Neue Level

Wir haben außerdem für Rathaus 15 Spieler neue Level für Verteidigungen, Fallen, Truppen, Helden und 2 Begleiter hinzugefügt! Die vollständige Liste der Verbesserungen, Kosten und Werte sind unten aufgeführt.



Mauern

Die restlichen 125 Mauersegmente können nun auf Rathaus 15 auf Level 16 verbessert werden.



Dunkle Kaserne Level 10

Verfügbar ab Rathaus 13



Trefferpunkte: 950



Verbesserungsdauer: 13 Tage

Verbesserungskosten: 13 Millionen Elixier

Adlerartillerie Level 6

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 525



Schockwellenschaden: 45



Trefferpunkte: 5900



Verbesserungsdauer: 20 Tage



Verbesserungskosten: 21.5 Millionen Gold



Verborgener Tesla Level 14

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 160



Trefferpunkte: 1450



Verbesserungsdauer 18 Tage



Verbesserungskosten 19.1 Millionen Gold

Streukatapult Level 4

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 200



Trefferpunkte: 5100



Verbesserungsdauer: 19 Tage 12 Stunden



Verbesserungskosten: 21.3 Millionen Gold



Bauhütte Level 5

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 135



Reparatur pro Sekunde: 80



Trefferpunkte: 1800



Verbesserungsdauer: 14 Tage 12 Stunden



Verbesserungskosten: 17 Millionen Gold





Neue Fallenlevel

Suchende Luftmine Level 5

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden: 2800



Verbesserungsdauer: 10 Tage



Verbesserungskosten: 10 Millionen Gold



Riesenbombe Level 9

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden: 425



Verbesserungsdauer: 12 Tage



Verbesserungskosten: 10.5 Millionen Gold





Neue Zauberlevel

Klonzauber Level 8

Verfügbar ab Rathaus 15



Klon-Kapazität: 42



Verbesserungsdauer: 17 Tage 12 Stunden



Verbesserungskosten: 18 Millionen Elixier



Skelettzauber Level 8

Verfügbar ab Rathaus 15



Herbeigerufene Skelette: 19



Verbesserungsdauer 17 Tage 12 Stunden



Verbesserungskosten: 320 K Dunkles Elixier





Neue Truppenlevel

Kobold Level 9



Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 72



Trefferpunkte: 146



Verbesserungsdauer 17 Tage



Verbesserungskosten: 16 Millionen Elixier







Schleichkobold Level 9

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 180



Trefferpunkte: 350







PEKKA Level 10

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 750



Trefferpunkte: 7200



Verbesserungsdauer: 16 Tage 12 Stunden



Verbesserungskosten: 18 Millionen Elixier







Walküre Level 10

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 223



Trefferpunkte: 2400



Verbesserungsdauer: 17 Tage



Verbesserungskosten: 320K Dunkles Elixier







Superwalküre Level 10

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 350



Trefferpunkte: 3400



Ausbildungsdauer: 3 Minuten 45 Sekunden







Heiler Level 8

Verfügbar ab Rathaus 15



Truppenheilung: 76



Heldenheilung: 65



Trefferpunkte: 1800



Verbesserungsdauer: 17 Tage



Verbesserungskosten: 18 Millionen Elixier



Drache Level 10

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 370



Trefferpunkte: 4900



Verbesserungsdauer: 18 Tage



Verbesserungskosten: 19.5 Millionen Elixier







Superdrache Level 10

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 452



Trefferpunkte: 7100



Ausbildungsdauer: 6 Minuten



Schweinereiter Level 12

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 200



Trefferpunkte: 1230



Verbesserungsdauer: 17 Tage



Verbesserungskosten: 335K Dunkles Elixier







Bowler level 7

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 114



Trefferpunkte: 550



Verbesserungsdauer: 17 Tage 12 Stunden



Verbesserungskosten: 335K Dunkles Elixier



Superbowler Level 7

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 215



Trefferpunkte: 2200



Ausbildungsdauer: 5 Minuten



Drachenbaby Level 9

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 155



Trefferpunkte: 2000



Verbesserungsdauer: 16 Tage 12 Stunden



Verbesserungskosten: 18 Millionen Elixier







Infernodrache Level 9

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 85-1700



Trefferpunkte: 2300



Ausbildungsdauer: 2 Minuten 15 Sekunden



Yeti Level 5

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 310



Trefferpunkte: 3900



Spawned units: 12



Verbesserungsdauer: 18 Tage



Verbesserungskosten: 19 Millionen Elixier







Eisgolem Level 7

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 48



Frostzeit bei Zerstörung: 8 Sekunden



Trefferpunkte: 3900



Verbesserungsdauer: 17 Tage



Verbesserungskosten: 335K Dunkles Elixier









Neue Level für Belagerungsmaschinen

Mauervernichter Level 5

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 450



Trefferpunkte: 7500



Verbesserungsdauer: 16 Tage 12 Stunden



Verbesserungskosten: 15 Millionen Elixier



Felsenwerfer Level 5

Verfügbar ab Rathaus 15



Schaden pro Sekunde: 750



Trefferpunkte: 6800



Verbesserungsdauer: 16 Tage 12 Stunden



Verbesserungskosten: 15 Millionen Elixier









Neue Begleiterlevel

L.A.S.S.I

Rathaus Level SPS TP Dauer Kosten 15 11 250 3700 8 Tage 250K DE 15 12 260 3800 8 Tage 260K DE 15 13 270 3900 8 Tage 270K DE 15 14 280 4000 8 Tage 280K DE 15 15 290 4100 8 Tage 290K DE

Mächtiger Yak

Rathaus Level SPS TP Dauer Kosten 15 11 100 5700 8 Tage 290K DE 15 12 104 5850 8 Tage 295K DE 15 13 108 6000 8 Tage 300K DE 15 14 112 6150 8 Tage 305K DE 15 15 116 6300 8 Tage 310K DE







Neue Heldenlevel

Alle Helden, verfügbar ab Rathaus 15 erhalten weitere fünf Level!