Es ist zwar noch nicht Sommer, aber im Ereignis „Superdrache im Rampenlicht“ geht es dennoch heiß her!

„Superdrache im Rampenlicht“ ist das diesmonatige saisonale Ereignis für alle Spieler ab Rathaus-Level 8. Während des Ereignisses kannst du besondere Belohnungen freischalten und Supermedaillen verdienen, um dir die epische Heldenausrüstung „Feuerball“ zu sichern!

Ereignisplan:

Beginn des Ereignisses „Superdrache im Rampenlicht“:

Datum: Montag der 11. März 2024

Zeit: 9:00 Uhr MEZ

Ende des Ereignisses:

Datum: Donnerstag der 21. März 2024

Zeit: 9:00 Uhr MEZ

Es wird jedoch wie auch bei vorherigen saisonalen Ereignissen möglich sein, etwas länger auf den Ereignisreiter des Händlers und das Supereisbad zuzugreifen. Diese Funktionen sind bis zum 23. März um 9:00 Uhr MEZ verfügbar.

Ressource des Ereignisses „Superdrache im Rampenlicht“: Eiswürfel

Da Superdrachen im Ereignis für hitzige Kämpfe sorgen werden, musst du Eiswürfel sammeln, um die Lage etwas abzukühlen! Diese verdienst du in Mehrspieler-Kämpfen bei Überfällen auf andere Spieler. Die Anzahl der verdienten Eiswürfel hängt davon ab, wie viele Sterne du erzielst. Wenn du bei deinen Angriffen Superdrachen einsetzt, verdienst du am Ende jeweils zusätzliche Eiswürfel! Außerdem kannst du diese Ressource in regelmäßigen Abständen von deinem Supereisbad, dem Gebäude für das Ereignis, abholen. Je mehr Eiswürfel du sammelst, desto mehr Belohnungen schaltest du frei. Es gibt Erze, Dekorationen und mehr zu verdienen!

Was ist besser als normale Medaillen? Supermedaillen!

Durch das Sammeln von Eiswürfeln kannst du besondere Ereignisbelohnungen freischalten. Darunter sind auch Supermedaillen, die Währung dieses Ereignisses, die du beim Händler nutzen kannst. Kaufe mit deinen Supermedaillen einzigartige saisonale Dekorationen, Ressourcen (wie Erze für deine Heldenausrüstung), Magische Gegenstände und mehr. Auf eines werden ganz sicher alle Spieler hinarbeiten: den Feuerball, eine mächtige epische Heldenausrüstung!

Epische Heldenausrüstung: Feuerball

Dem Großen Wächter reicht es endgültig und er ist bereit, buchstäblich das Feuer auf deine Gegner zu eröffnen. Mit dieser Heldenausrüstung schießt der Große Wächter einen riesigen Feuerball auf die nächstgelegene Verteidigungsanlage und verursacht in einem weiten Bereich großen Schaden.

Fähigkeit: Aktiv

Flächenschaden

Level Schaden/Sek.-Erhöhung Schaden Schadensbereich: Felder Glanzerz Glimmerz Sternenerz Schmied-Level 1 21 1500 4 N/A N/A N/A 1 2 24 1500 4 120 0 0 1 3 27 1700 4 240 20 0 1 4 30 1700 4 400 0 0 1 5 33 1800 4 600 0 0 1 6 36 1950 4 840 100 0 1 7 40 1950 4 1120 0 0 1 8 44 2050 4 1440 0 0 1 9 47 2200 5 1800 200 10 1 101 51 2200 5 1900 0 0 1 11 56 2350 5 2000 0 0 1 12 60 2650 5 2100 400 20 1 13 63 2650 5 2200 0 0 3 14 67 2750 5 2300 0 0 3 15 71 3100 5 2400 600 30 3 16 74 3100 5 2500 0 0 5 17 77 3250 5 2600 0 0 5 18 80 3400 6 2700 600 50 5 19 82 3400 6 2800 0 0 7 20 84 3500 6 2900 0 0 7 21 87 3650 6 3000 600 100 7 22 89 3650 6 3100 0 0 7 23 92 3750 6 3200 0 0 7 24 94 3900 6 3300 600 120 7 25 96 3900 6 3400 0 0 9 26 99 3950 6 3500 0 0 9 27 100 4100 6 3600 600 150 9

„Superdrache im Rampenlicht“-Ereignispass

Mit dem „Superdrache im Rampenlicht“-Ereignispass kannst du in diesem saisonalen Ereignis noch mehr Belohnungen freischalten! Wie auch der Goldpass stellt der Ereignispass eine kostenpflichtige Funktion dar. Das Ereignis bietet dabei einen kostenlosen und einen Premium-Belohnungspfad. Hast du den Ereignispass gekauft, schaltest du durch das Sammeln von Eiswürfeln die Belohnungen beider Pfade frei.

Auch wenn du den Ereignispass nicht kaufst, kannst du die Belohnungen auf dem kostenlosen Pfad verdienen!

Eiswürfel-Stufe Kostenlose Belohnungen Ereignispass-Belohnungen 80 Superdrache 30 Glimmerz 250 300 Supermedaillen 500 Supermedaillen 500 500 Glanzerz 30 Glimmerz 800 30 % Ausbildungsschub 1050 Supermedaillen 1250 350 Supermedaillen 40 Glimmerz 1700 10 Glimmerz 500 Supermedaillen 2150 750 Glanzerz 40 Glimmerz 2600 25 Glimmerz 1050 Supermedaillen 3050 550 Supermedaillen 60 Glimmerz 3550 30 Glimmerz 700 Supermedaillen 4050 1000 Glanzerz 60 Glimmerz 4550 50 Glimmerz 15 Sternenerz 5050 600 Supermedaillen 80 Glimmerz 5550 35 Glimmerz Steinglobus 6050 1250 Glanzerz 80 Glimmerz 6800 60 Glimmerz 20 Sternenerz 7550 650 Supermedaillen 90 Glimmerz 8350 40 Glimmerz 1200 Supermedaillen 9150 700 Supermedaillen 90 Glimmerz 10.000 Koboldentdecker 45 Sternenerz

Bonusbelohnungspfad

Sobald du den Belohnungspfad von „Superdrache im Rampenlicht“ abgeschlossen hast, wird ein Bonuspfad mit zusätzlichen Belohnungen verfügbar. Um auf den Bonusbelohnungspfad zugreifen zu können, musst du zuerst den gesamten kostenlosen Belohnungspfad abschließen.

Zusätzlich gesammelte Eiswürfel Bonusbelohnung 1000 130 Supermedaillen 2000 130 Supermedaillen 4000 130 Supermedaillen 6000 130 Supermedaillen 8000 130 Supermedaillen 11.000 130 Supermedaillen 14.000 130 Supermedaillen 17.000 130 Supermedaillen 20.000 130 Supermedaillen

Händlerbelohnungen

Auch der Händler findet Gefallen an all dem Drachenfeuer und bietet im Tausch gegen deine Supermedaillen limitierte Ware an. Sein vielfältiges Sortiment beinhaltet Magische Gegenstände, einzigartige Dekorationen, Erze und die epische Heldenausrüstung „Feuerball“.