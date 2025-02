#2 Querschläger-Kanone

Wenn du dachtest, dass das Verschmelzen von zwei Gebäuden eine physikalische Meisterleistung ist, dann warte, bis du siehst, was diese Kanone anrichtet! Die Querschläger-Kanone ist die neue verschmolzene Version der bewährten Kanone.

Die Querschläger-Kanone hat mehr als doppelt so viele TP wie eine normale Kanone. Allerdings glänzt dieser großkalibrige Boss beim Austeilen von Schaden. Nicht nur, dass die Munition der Querschläger-Kanone mehr als doppelt so viel Schaden verursacht wie die einer Kanone der Level 21, die Munition der Querschläger-Kanone prallt auch von ihrem ersten Ziel ab und verursacht Schaden an einem zweiten Ziel!