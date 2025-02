Nuestro objetivo es que jugar a estas tres partes del juego sea divertido y que se actualicen a menudo con funciones nuevas y elementos del estilo de juego nuevos. Nos encantaría que disfrutarais de todas y cada una, pero si no lo hacéis, no pasa nada. Seguiremos mejorándolas y mejoraremos Clash of Clans con cada actualización.





He formado parte del equipo de Clash of Clans durante cuatro años y medio y, desde luego, ahora es el momento más emocionante del juego. Para nosotros, el equipo, es todo un honor y un privilegio trabajar en este juego tan increíble para todos vosotros, jugadores.







¡A dar guerra!

Stuart