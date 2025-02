¡Hola a todos!

Soy Stuart, director general del equipo de Clash of Clans. Esto es una actualización de algunos de los últimos cambios que hemos hecho de puertas para adentro en el equipo. En pocas palabras: hemos aumentado el equipo para hacer que Clash of Clans sea mejor y más rápido.

A lo largo de los años, en Supercell nos hemos jactado de crear grandes juegos con equipos pequeños formados por personas con experiencia y sin obstáculos en el camino. ¡Y esta fórmula funcionó estupendamente en Clash of Clans! Pero con el paso de los años,tanto el juego como la lista de mejoras necesarias no hizo más que crecer. Y tener un equipo pequeño se convirtió en un obstáculo en sí mismo. En Supercell, creemos que solo si hacemos el mejor juego posible para los jugadores, conseguiremos los mejores resultados a nivel empresarial. Pero, ¿os estábamos ofreciendo la mejor versión posible de Clash of Clans? Muy a mi pesar, la respuesta es no.

Y no podíamos permitir eso, ¡así que decidimos arreglarlo! Desde que comenzó el año, hemos prácticamente doblado el tamaño del equipo. Esto se ha traducido en cambiar varios aspectos de nuestra forma de trabajar y así asegurarnos de que este equipo nuevo y más numeroso pueda hacer más cosas y no se suma en el caos más absoluto. Porque sí, sin duda, el caos ha formado parte del camino. Se ha unido al equipo gente increíble con ideas para mejorar las cosas y que muestra entusiasmo por poder trabajar en un juego tan grande e icónico como Clash of Clans. Aunque a estos miembros nuevos también les ha dado un poco de vértigo crear contenido para una audiencia tan grande, así que, por favor, ¡sed comprensivos!

Esta versión ampliada del equipo todavía no funciona a pleno rendimiento, pero a medida que nuestros miembros nuevos van ganando experiencia, conseguimos hacer más cosas más rápido, como en el caso del evento del caos multitropa. Un miembro del equipo dijo: «No puedo imaginarme lo triste que hubiera sido este evento si lo hubiésemos hecho con un equipo tan pequeño como el que teníamos a principios de año». Y el equipo todavía no ha dejado de crecer. Todavía estamos buscando a más gente para poder estar cada vez más cerca de traeros la mejor versión posible de Clash of Clans.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para daros las gracias por ser una comunidad estupenda. Desde que salió en 2012, el juego os pertenece a vosotros, los jugadores. Ver vuestra emoción cuando hacemos algo bien hace que nuestro trabajo merezca la pena. Y menos divertido, pero también más importante, poder ver vuestra decepción cuando fallamos nos inspira a mejorar para la próxima vez. Seguid mandándonos comentarios, ya sean positivos o negativos. Nos ayudarán a decidir qué hacer y en qué enfocarnos.

Gracias a este equipo más grande, tenemos algunos planes para 2024 que creemos que os van a gustar.

¡Y 2023 todavía no ha terminado! ¡Las finales mundiales empiezan este fin de semana! Siempre es emocionante ver qué enrevesados diseños y estrategias de ataque usarán nuestros mejores jugadores. Tras esto, vendrá una gran actualización en diciembre que se centrará en la aldea y hará que la mayoría de esas estrategias queden obsoletas. ¡Es buena época para ser jugador de Clash of Clans!

¡A dar guerra!

Stuart