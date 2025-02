¡Hola, jefe!



¿Quieres competir en el campeonato mundial de Clash of Clans? ¡Pues no se hable más! Hoy hablaremos sobre las clasificatorias del campeonato mundial y sobre cómo cómo puedes participar. Por si te lo perdiste, también tienes el artículo de ayer sobre el campeonato mundial de Clash of Clans 2022, en el que encontrarás más información sobre el mismo.



Este año, 8 equipos entregarán sus tiques de oro y competirán en las finales del campeonato mundial del 23 al 25 de septiembre. De estos 8 equipos, 4 de ellos conseguirán estos tiques de oro mediante torneos organizados por la comunidad. Los 4 equipos restantes los conseguirán en las clasificatorias del campeonato.



Las clasificatorias del campeonato son una competición mundial que se divide en 4 fases durante 5 semanas.



El registro para participar en las clasificatorias del campeonato se abrirá en el portal del torneo en el juego del 3 al 10 de agosto. Durante estas fechas, quienes tengan un ayuntamiento de nivel 14 podrán acceder al portal del torneo tocando el botón del campeonato mundial de Clash of Clans en el juego. Sin embargo, estas personas deberán tener por lo menos 16 años para poder participar en las clasificatorias del campeonato.



El líder del clan empezará el proceso de registro: inscribirá al clan en las clasificatorias y seleccionará 5 jugadores, además de ellos mismos, para competir en las clasificatorias del campeonato. Los jugadores, una vez hayan sido elegidos por el capitán para unirse al equipo, también tendrán que registrarse individualmente en el equipo antes de que se termine el periodo de registro. Cuando los 5 jugadores del equipo se hayan registrado y formen parte del clan, el capitán del equipo deberá confirmar el equipo para confirmar la plantilla final.



Tienes más detalles específicos sobre el proceso de registro en el reglamento oficial, que estará disponible a partir del viernes, 8 de julio, a las 14:00 UTC.



¡Prepárate para las 4 fases de la competición!