¡El Ayuntamiento 13 ha llegado! Esta es la mayor actualización de Clash of Clans de este año y ha valido la pena esperar! No solo es el Ayuntamiento 13 la característica más novedosa con una potente defensa para proteger tu aldea, esta actualización también presenta una nueva heroína desde el Ayuntamiento 13: la Luchadora Real. Ella siempre está lista para la batalla, es feroz, y su habilidad de Escudo Letal hará que sus adversarios sean destruidos. El ayuntamiento 13 también trae una nueva defensa, La Catapulta; que lanza un proyectil que se rompe en el impacto infligiendo daño adicional a las unidades que están detrás de su objetivo. Un nuevo tipo de máquina de asedio, el Cuartel de Asedio, trae un nuevo mecanismo de ofensiva a tu aldea. Por último, para el Ayuntamiento 12 y superiores estamos introduciendo una nueva tropa: el Yeti. Pero eso no es todo. A continuación les presentamos las notas completas de esta actualización. ¡Bienvenido Ayuntamiento 13... Clash of Clans nunca ha sido tan emocionante!