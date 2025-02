¡Muy buenas, jefes!

Estamos felices de anunciar que hemos abierto nuestra página de Twitter de Clash of Clans Esports https://twitter.com/CoCEsports



¡Ahora podrás seguir las mejores competiciones de Clash of Clans de todo el mundo y no te perderás ni una sola batalla épica! ¡Desde los mejores jugadores hasta las mejores ligas, puedes encontrar todos los eventos extraordinarios en este nuevo perfil de Twitter! Y tal vez incluso encuentres tu próxima estrategia de ataque o el diseño de base de uno de los jugadores profesionales. :)

Entra, déjanos un emoji 🥇, y asegúrate de seguirnos.