¿Nostalgia por los ayuntamientos más bajos?

¿Por qué no abrir una mini cuenta? Puedes sentir la emoción de desbloquear tu primer Héroe, ejecutar tácticas con tropas que no has usado en años y experimentar con estrategias que no verías en un Ayuntamiento 10. ¡Sin mencionar las donaciones!



Empezar una segunda cuenta es fácil con Android o iOS. Simplemente cierra la sesión de tu actual Supercell ID, e inicia la sesión con una nueva. ¡Ahora puedes cambiar de cuenta sin salir del juego! Aprende más acerca de cómo jugar con múltiples cuentas en nuestro canal (activa los subtítulos en español)