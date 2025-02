Talleres del constructor 1-5

Para los jugadores que están por debajo del taller del constructor 6, vamos a tratar de preservar sus diseños actuales tanto como sea posible, moviéndolo al centro de su mapa de la Base del constructor. Si hay 4 o menos de 4 edificios/trampas que no quepan en el tamaño más pequeño del mapa, esos edificios se colocarán aleatoriamente. Si hay más de 4 edificios/trampas que no caben en el tamaño de mapa más pequeño, entonces todo el diseño de la Base del Constructor se colocará aleatoriamente. Cualquier distribución adicional no activa será eliminada.



Cambios en el diseño de los talleres del constructor 6

Dividir la Base del Constructor en fases que necesitas conquistar permitirá aún más defensas para expandir tus fases de la Base del Constructor mientras creas nuevas y geniales estrategias defensivas para frustrar a los atacantes.



Los jugadores que ya estén en el taller del constructor 6 o superior desbloquearán automáticamente la entrada de la cueva en el lado oeste de la Base del Constructor que lleva a tu propia segunda fase. Para acomodar esto, las defensas de tu Base del Constructor se establecerán aleatoriamente para ambas fases. Todas las decoraciones se guardarán y los obstáculos que no se hayan eliminado permanecerán donde están.



Además, cualquier obstáculo bloqueado por edificios/trampas reposicionados o por el tamaño reducido del mapa, se moverá automáticamente a posiciones válidas pero aleatorias. Cualquier hierba alta que esté bloqueada será eliminada. Se eliminarán todas las distribuciones inactivas adicionales.