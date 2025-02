Le village principal est et sera toujours le cœur de Clash of Clans. Grâce à ses dix ans d'existence, il dispose de possibilités de jeu incroyablement complexes. Il y a des tas de joueurs au style différent dans le village principal : certains sont ultra-compétitifs, avec des plans très élaborés, mais qui ont l'air d'être faciles à détruire, d'autres préfèrent attaquer et améliorer leur village à leur propre rythme. Dans chacune de nos mises à jour, nous pensons à tous ces joueurs et nous essayons d'inclure du contenu pour tous.



Mais l'un des plus gros défis avec le village principal, c'est sa complexité. Découvrir tout ce contenu peut être très impressionnant pour les nouveaux qui essaient de découvrir le jeu. Si vous avez des amis qui jouent, que vous connaissez en personne, c'est un peu plus simple. Nous sommes convaincus que nous pouvons aider ces nouveaux joueurs pour qu'ils puissent profiter du jeu, surtout grâce à vous, les joueurs de Clash plus expérimentés !





Depuis un certain temps, nous essayons de laisser un délai de 18 mois entre la sortie de chaque hôtel de ville. Nous pensons que c'est le meilleur rythme pour ajouter de nouveaux niveaux : cela laisse le temps aux joueurs de s'approprier le contenu, sans pour autant en ajouter tellement que le jeu perd son sens et que les nouveaux joueurs ne peuvent plus rattraper leur retard. Nous continuerons d'ajouter du contenu pour le village principal afin de l'améliorer encore plus et qu'il reste amusant pour les années à venir.