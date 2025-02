Chers clasheurs,

Je suis Stuart, le manager de l'équipe de Clash of Clans. Cet article est une petite mise à jour sur changements récents que nous avons effectués dans les coulisses au niveau de notre équipe. En résumé : on a agrandi notre équipe pour rendre Clash encore meilleur, et encore plus rapide.

Pendant des années, Supercell a mis en avant la création de jeux géniaux, gérés par des petites équipes de personnes talentueuses avec aucun obstacle sur leur route. Et ça a vraiment bien fonctionné pour Clash ! Mais le jeu est devenu plus conséquent et plus vieux, et notre liste des améliorations nécessaires n'a cessé de s'allonger encore et encore. Notre petite équipe était devenue l'obstacle. Chez Supercell, nous pensons que pour obtenir les meilleurs résultats, nous devons créer les meilleurs jeux pour nos joueurs. Avez-vous l'impression, en tant que joueurs, de jouer à la meilleure version possible de Clash of Clans ? Malheureusement, la réponse est non.

Et c'est vraiment dommage. Alors on a décidé de remédier à ça. Depuis janvier, nous avons presque doublé la taille de notre équipe. Ce changement a nécessité pas mal d'ajustements dans notre manière de travailler, pour que cette équipe plus grande puisse être plus efficace, et pas juste exploser dans un énorme chaos. Et oui, il y a effectivement eu un peu de chaos en chemin. Des personnes incroyables ont rejoint l'équipe, avec des idées géniales pour la suite, et elles avaient hâte de travailler sur un jeu aussi cool et légendaire que Clash. Mais c'est aussi angoissant de travailler sur un jeu avec autant de joueurs, alors soyez sympa avec eux !

Notre nouvelle équipe n'est pas encore au top de ses capacités. Mais avec un peu de temps et d'expérience, nous pourrons travailler plus rapidement et efficacement. L'événement Combo monstrueux était un exemple de ce que nous voulons faire pour la suite. Un membre de notre équipe a dit : « Cet événement aurait été super triste si on l'avait fait avec la petite équipe qu'on avait en début d'année. » Et notre équipe n'a pas fini de grandir. Nous sommes toujours à la recherche de talents pour atteindre notre objectif, qui est de créer la meilleure version possible de Clash.

Je voulais prendre ce moment pour remercier notre communauté incroyable. Depuis la sortie du jeu en 2012, il vous appartient à vous, les joueurs. C'est votre passion pour le jeu qui nous pousse à toujours donner le meilleur. Et, un peu moins fun, mais tout aussi important, c'est vos déceptions qui nous forcent à nous dépasser et à faire mieux la prochaine fois. N'arrêtez jamais de nous envoyer vos commentaires, qu'ils soient positifs ou critiques. Ils nous aident à prendre des décisions pour la suite.

Avec cette équipe plus grande, nous avons des projets ambitieux pour 2024, et nous pensons qu'ils vont vous plaire.

Et n'oubliez pas que 2023 n'est pas encore terminée ! La finale du mondial arrive le week-end prochain ! C'est toujours génial de voir les bases sournoises que nos pros imaginent, et les stratégies inédites qu'ils utilisent. Après l'effervescence du mondial, nous aurons une énorme mise à jour pour le village principal en décembre, qui viendra chambouler toutes les stratégies existantes. Clasheur un jour, clasheur toujours, non ?

ET QUE ÇA CLASH !

Stuart