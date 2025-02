Bonjour Chef !



Voici une communication de Darian concernant les récents changements de la sécurité et le SCID.

Message originel ici.

<< Nous voulions vous informer de ce qui s'est passé depuis décembre, date à laquelle nous avons lancé la protection de compte.

Si vous n'avez pas entendu parler de la protection de compte, c'est un excellent moyen de protéger votre compte contre les hameçonneurs. Lisez tout à ce sujet dans l'article du support et le blog.

Nous avons surveillé les discussions sur Reddit où récemment les joueurs ont signalé le vol de leurs comptes, qu'ils aient ou non une protection de compte.

Grâce au support, nous avons appris qu'une arnaque circulait où des personnes se faisant passer pour Supercell contactaient les joueurs et demandaient leurs codes de vérification de connexion Supercell ID.

Nous ne demandons des codes de récupération que dans une conversation d'assistance que vous avez initiée. Si vous êtes contacté au sujet des codes ailleurs, par exemple, par e-mail, c'est une arnaque.

Nous ne vous demandons jamais vos codes de connexion Supercell ID. Les codes de connexion Supercell ID sont utilisés non seulement pour se connecter, mais également pour activer, désactiver et réinitialiser la protection du compte.

Ces acteurs malveillants utilisent ces codes pour activer ou réinitialiser la protection de compte, afin de s'assurer que c'est bien leur numéro de téléphone qui est associé à la protection de compte. Ensuite, ils utilisent nos processus de récupération pour récupérer les comptes eux-mêmes et sont, bien sûr, en mesure de vérifier en tant que propriétaires du compte via la protection de compte.

La deuxième cause principale d'abus de la protection de compte par les joueurs est de laisser d'autres joueurs jouer sur leur compte, ne serait-ce que pendant une minute, ce qui est suffisamment long pour qu'un troll active ou réinitialise la protection de compte.

Voici une liste de bonnes pratiques que tout le monde doit garder en tête :

Ne partagez jamais votre compte.

N'acceptez jamais le compte de quelqu'un d'autre pour vous (c'est un piège !).

Si nous vous demandons des codes, nous ne le faisons jamais sans que vous nous contactiez, et nous ne le faisons jamais par e-mail !

Sécurisez votre compte dès aujourd'hui avec la protection de compte (si vous ne l'avez pas déjà fait !)

Utilisez la double authentification disponible de vos fournisseurs de messagerie pour ajouter des couches de sécurité supplémentaires à vos informations.

Pour en savoir plus sur la sécurité de votre compte, consultez cet article de l'assistance.

Disponibilité

Notre objectif est de rendre la protection de compte disponible dans davantage de régions dès que possible. La seule raison pour laquelle il n'est pas disponible partout est que pour chaque pays, nous devons demander l'autorisation d'envoyer des SMS, et cela implique souvent beaucoup de paperasse et l'approbation d'organismes que nous ne pouvons pas contrôler.

Nous espérons déployer dans les régions ci-dessous en 2023 :