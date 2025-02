H. T Family, le deuxième gagnant du vote de la communauté, a fait une belle démonstration en apportant sa méta d'attaques Electro Dragon et en détruisant complètement les bases de leurs ennemis lors de leur qualification. Non seulement cette équipe a montré au monde de nouvelles façons d'utiliser le grand dragon bleu préféré de tout le monde, mais elle a perdu lors de la finale de la qualification n ° 3 dans l'un des matchs les plus intenses jamais vus !