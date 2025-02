Q : L'équipe de 5 joueurs doit-elle être choisie dans la formation de la LDC ou peut-elle choisir 5 joueurs au hasard parmi d'autres équipes qualifiées de la LDC ?

R : Le chef de clan peut également choisir des joueurs qui ne jouaient pas dans la liste LDC du clan ce mois-là, à condition que ses joueurs soient autrement éligibles, au sein du même clan lors de l'inscription, et non inscrits à une autre pré-qualification mensuelle, qualification mensuelle, dernière chance de qualification et l'équipe de la finale mondiale pour le moment.