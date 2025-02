Bonjour, Chef !



Les inscriptions aux qualifications du Championnat sont maintenant ouvertes ! Avec une cagnotte de 1 000 000 $ et une Finale mondiale en direct à Helsinki, la compétition pour les quatre Tickets d’Or restants sera passionnante. Votre aventure pour le Championnat du Monde de Clash of Clans 2023 commence ici !



N’oubliez pas que tout joueur répondant aux critères suivants peut participer :



● Hôtel de Ville 15

● Être âgé d’au moins moins 16 ans

● Le compte est en règle



Si vous et vos coéquipiers répondez à ces critères, vous pouvez enregistrer votre clan via le Portail du tournoi en jeu. Le chef de clan doit inscrire son clan et sélectionner les 5 joueurs qui participeront aux Qualifications du Championnat. Une fois que les 5 joueurs ont terminé leur inscription, le chef du clan doit finaliser la composition de son équipe.

En plus de s’inscrire et de concourir, les clans peuvent également utiliser le Portail du Tournoi pour afficher des informations importantes sur le tournoi et les classements.