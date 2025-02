Les Raids de Capitale sont des batailles épiques dans les quelles vous pourrez déchaîner toute la puissance de votre clan contre la Capitale ennemie.

Les Raids de Capitale se dérouleront le weekend. Les Weekend de Raids devraient débuter chaque vendredi pour se terminer le lundi suivant. Votre clan s'engagera alors dans des combats épiques pour conquérir autant de districts et de capitales que possible, remportant par la même occasion des joyaux et des médailles de raid.

Les chefs et chefs adjoints des clans pourront inscrire leurs clan dans les weekend de raid. Si votre clan est inscrit, lorsque le raid débute votre clan sera confronté à une autre capitale de clan. Cependant, les raids ne sont pas des combats classiques en 1 contre 1 dans lequel le clan que vous attaquez attaque votre capitale au même moment. Pensez-y plutôt comme un combat multijoueur normal, dans lequel vous attaquez la base d'un joueur mais lui en attaque une autre.

Au cours des Raids de Capitale, les dégâts sont persistants. Cela signifie que lorsque vous attaquez un district et que vous ne le détruisez pas entièrement, vos compagnons de clan auront la possibilité de continuer le combat là où vous vous êtes arrêtés. Par exemple, si vous avez réussi à obtenir un score de 2 étoiles et 50% de destruction, le prochain membre de votre clan qui attaquera ce même district commencera l'attaque avec 2 étoiles et 50% de destruction déjà acquis.

De plus, les pièges déclenchés ne seront pas réarmés entre les attaques. Ainsi, tous les pièges préalablement déclenchés le resteront.

Pour finir, les sorts restent sur la carte pour une attaque supplémentaire après leur lancement. Par exemple, si vous utilisez un sort de soin, lorsqu'un autre membre attaque après vous, le sort de soin sera toujours activé pour son attaque.

Chaque joueur disposera de 5 attaques pour toute la durée du weekend de raid. Si un joueur réussi à détruire un district, vous remporterez une attaque supplémentaire bonus. Vous ne pouvez remporter d'attaque bonus qu'uns seule fois par weekend de raid.

Détruire des bâtiments récompensera les joueurs avec des joyaux. Seuls les bâtiments détruits rapporteront des joyaux. Si vous êtes le joueur qui détruit le district, chaque troupe non utilisée au cours de l'attaque ou toujours en vie à le fin de celle-ci vous rapporteront également des joyaux supplémentaires. Les récompenses totales sont calculées en fonction de la place occupée par les troupes.

Lorsque votre clan réussit à détruire complètement une capitale (tous les districts et le sommet de la capitale), un combat contre une autre Capitale sera automatiquement lancé. À la fin du weekend de raid, les joueurs ayant participé aux combats remporteront des médailles de raid en fonction des districts détruits et des performances de la défense de la capitale.

Une fois que vous êtes inscrits dans un weekend de raid, vous ne pouvez pas participer à un raid dans un autre clan tant que le weekend de raid n'est pas terminé.

Le matchmaking se base sur le niveau des bâtiments de la Capitale.