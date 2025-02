Le résultat final est une super défense qui est supérieure à la somme de ses parties. Des dégâts plus élevés, plus de PDV et beaucoup plus cool dans l'ensemble !



Il y a quelques mises en garde :

La fusion des bâtiments est permanente. Une fois qu'ils ont été fusionnés, ils ne peuvent pas être dissociés.

Le bâtiment fusionné peut être placé n'importe où dans votre village où il y a de la place.

Les deux bâtiments fusionnés doivent être de niveau maximum.

Une fois que vous avez fusionné vos deux défenses, votre nouvelle super défense peut également être améliorée !