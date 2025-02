Le skin par défaut du Roi des barbares a été légèrement polie en ajoutant plus de triangles qui capturent mieux le caractère et l'essence de son altesse royale. De plus, les textures personnalisées tirent pleinement parti des nouvelles ombres/dégradés. Nous prévoyons de le faire avec tous les skins par défaut de chaque héros. Nous appliquerons cette nouvelle technologie d’ombres/dégradés aux futurs skins, mais nous n'avons pas l'intention de modifier les plus anciens pour le moment.