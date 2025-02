L'aperçu d'aujourd'hui nécessite une entrée pour lui-même. Non seulement cette nouvelle fonctionnalité changera fondamentalement la construction des vivis, mais nous avons radicalement modifié l'un des personnages principaux de Clash of Clans et l'avons transformé en une force avec laquelle il faut compter ! C'est vrai, nous parlons du charpentier préféré de tout le monde : l’Ouvrier !