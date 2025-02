Avec l'arrivée prochaine de la mise à jour de la Base des ouvriers, nous avons hâte de voir quelles nouvelles stratégies vont émerger ! Assurez-vous de garder un œil sur les notes de mise à jour complètes lorsque la mise à jour sera publiée et nous avons également une nouvelle vidéo spéciale “Clash On ! Developer Video” où les membres de l’équipe du jeu Clash of Clans lèvent le rideau et partagent des informations inédites sur la façon dont nous avons développé la nouvelle Base des ouvriers !