Salut, Chef ! Ça fait un moment que n’avions pas mis à jour notre politique d’équité du jeu et les mesures que nous prenons pour que l’équité et la sécurité de tous soient assurées dans Clash of Clans.

D’abord, nous tenons à vous informer que nous avons désormais mis en place des vagues de bannissement régulières qui viseront les comptes de bots, ces derniers étant utilisés pour profiter d’un avantage déloyal en jeu. Ce problème s’étant aggravé, nous avons décidé de redoubler nos efforts.

Cela dit, aujourd’hui, nous procédons au bannissement permanent de tous les comptes identifiés comme étant des comptes de bots. Les joueurs utilisant des logiciels tiers seront eux aussi bannis de manière permanente.

Vous pouvez en savoir plus sur notre politique en lisant nos Conditions d'utilisation.

À l’avenir, nos mises à jour seront plus fréquentes.

-L'équipe de Clash of Clans