Clash Fest est une célébration de Clash pendant un mois qui proposera des événements uniques en jeu et en dehors du jeu, dans Clash of Clans et Clash Royale ! Célébrons le plus grand et le plus long événement Clash de l'année avec un tas de choses sympas à faire. Préparez-vous à mettre vos compétences à l'épreuve avec 7 défis en jeu - chacun d'entre eux axé sur un thème différent - et profitez des contenus exclusifs sur nos réseaux sociaux, tels que des documentaires, les coulisses, les intros de la semaine, événements des créateurs, FAQ et bien plus encore !

Êtes-vous un fan d'esport ? Nous avons ce qu’il vous faut ! Le Clash Fest couvrira tous les événements liés aux Championnats du Monde, qui se dérouleront à Helsinki, en Finlande, du 23 au 25 septembre !



Nous vous tiendrons au courant au fil du temps mais, pour l'instant, concentrons-nous sur les 7 défis en jeu. L'heure de début de ces défis est 8H UTC (10H France).