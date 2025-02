Clash of Clans se met au football avec Erling Haaland ! Oui, il joue à Clash of Clans pour de vrai, et oui, le skin Roi des barbares Haaland est là. En plus de tout le reste ! Partons en route vers la victoire avec Haaland !

Nouvelle troupe temporaire : barbare attaquant !

Dates : 1er mai - 31 mai

Tous les joueurs à l'hôtel de ville 3 ou plus auront accès à la version footballistique du barbare !

Cette troupe tire des ballons en direction de la défense la plus proche. Elle attaque ensuite les bâtiments restants.

En plus du barbare attaquant, nous accueillons également le géant lanceur, qui sera disponible pendant l'événement de médailles. Plus d'informations ci-dessous !

Nouveaux défis et classements

Dates : 1er mai - 31 mai

Tous les joueurs à l'hôtel de ville 4 ou plus pourront participer à une série de 12 défis sur le thème du foot !

En récupérant des étoiles dans les défis, vous pourrez obtenir des récompenses, dont des décorations exclusives de la saison Clash avec Haaland !

Un nouveau défi sera débloqué tous les deux jours, à commencer par la base de Haaland lui-même ! Comparez vos talents d'attaque face à l'un des meilleurs attaquants de foot ! Bonne chance !

Gagnez encore plus de récompenses, comme du minerai, des décorations de maison et des décorations en effectuant des attaques parfaites dans les défis.

En plus de terminer les défis, vous pourrez également tenter de grimper les rangs des classements exclusifs des défis 1, 4, 6, 8, 10 et 12 ! Les attaquants les plus déter qui atteindront la première place recevront 50 000 gemmes !

Événement de médailles : troupe temporaire, sort et nouvel équipement !

Dates : 7 mai - 24 mai

Pour progresser dans l'événement Clash avec Haaland, détruisez des hôtels de ville et trois autres bâtiments sélectionnés au hasard parmi : le canon, la tour d'archères ou la tour de l'enfer. Plus vous en détruisez, plus vous gagnez de médailles !

Pour les joueurs à l'HDV 6 ou plus, à partir du 7 mai, une troupe temporaire supplémentaire sera disponible et déblocable via la voie gratuite de l'événement : le géant lanceur ! Le géant lanceur lance un puissant ballon de foot qui rebondit sur le bâtiment le plus proche, puis commence à attaquer toutes les défenses restantes.

En plus de la troupe temporaire, vous pourrez aussi utiliser un nouveau sort temporaire : le carton jaune ! Ce sort exclut temporairement le bâtiment ou le héros ciblé. Pendant leur exclusion, ils ne peuvent être ni attaqués ni ciblés.

En progressant le long de la voie des récompenses exclusive, vous pourrez échanger des médailles d'événement contre le tout nouvel équipement épique du Roi des barbares : le ballon piquant ! Le Roi des barbares envoie un ballon piquant sur le bâtiment le plus proche, et le ballon rebondit ensuite sur d'autres bâtiments, infligeant des dégâts. Le ballon piquant ne touche pas les troupes.

À la fin de la voie des récompenses, vous pourrez débloquer le skin Reine des archères du football dans le magasin d'événement !

Encore plus de fun et de foot !