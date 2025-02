Modifications du plan des bases au niveau 6+

Si vous n'avez pas encore lu l'article de notre Game Lead Stuart à propos du nouveau système d'attaques par étapes, nous vous recommandons vivement d'aller y jeter un œil ! Ce nouveau système a pour objectif de conserver l'aspect tactique des premiers niveaux de la base des ouvriers. En divisant la base des ouvriers en deux zones, nous pouvons ajouter plus de défenses pour protéger la base, et vous permettre de créer des stratégies défensives encore plus cool.



Les joueurs qui possèdent déjà une maison des ouvriers 6 ou plus débloqueront immédiatement l'entrée de la grotte à l'ouest de la base des ouvriers, qui représente la deuxième zone. Pour permettre ce changement, vos défenses actuelles seront réparties aléatoirement dans les deux zones. Toutes les décorations seront placées dans l'inventaire, et les obstacles présents resteront à leur place.



Tous les obstacles bloqués par un bâtiment ou un piège repositionné, ou qui ne rentrent plus sur la carte, seront automatiquement déplacés sur un emplacement libre. Les hautes herbes bloquées seront supprimées.

Bases des ouvriers 1 à 5

Pour les joueurs qui n'ont pas encore atteint la base des ouvriers 6, nous allons essayer de conserver vos plans actuels dans la mesure du possible, en déplaçant tous les éléments au centre de la carte. Si 4 ou moins de 4 bâtiments ou pièges ne rentrent pas, ils seront placés aléatoirement sur la carte. Si plus de 4 bâtiments ou pièges ne rentrent pas, alors c'est tout le plan de la base qui sera placé aléatoirement. Tous les plans non actifs seront effacés.