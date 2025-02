C'est moi, Stuart ! Aujourd'hui, je vous apporte de nouvelles infos sur la base des ouvriers 2.0 !



Le souci principal de la base des ouvriers actuelle, selon vos retours, est que plus on améliore la maison des ouvriers, moins on s'amuse. Aux premiers niveaux, la base encourage un gameplay plus stratégique et fun. Le joueur doit se concentrer à la fois sur la construction des défenses et sur l'attaque : la planification devient tout un art.

Mais au fur et à mesure que la base gagne en taille, toute la dimension stratégique se perd progressivement. À la place, on se retrouve à spammer plein de troupes contre une grosse masse de défenses. La base des ouvriers 2.0 a pour but de remettre le sentiment du début de partie au cœur du gameplay, là où la stratégie est récompensée.



Dans un article précédent, je vous avais parlé de nos solutions du côté de l'attaque. En bref : les troupes seront moins nombreuses mais beaucoup plus puissantes, avec différentes capacités actives. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la défense et la construction de la base.