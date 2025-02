Ce que nous aimons dans les duels de la base des ouvriers actuelle, c'est qu'il faut aussi bien une bonne attaque qu'une bonne défense. Mais à cause des problèmes dont nous avons parlé la dernière fois, ils seront supprimés de la base des ouvriers 2.0. Au lieu d'avoir des duels dans lesquels 2 joueurs s'attaquent en même temps, nous allons mettre en place un système qui se rapproche des attaques en multijoueur du village principal.



Lors d'une attaque, vous vous retrouverez face à un adversaire qui possède à peu près le même nombre de trophées que vous. Vous ne pourrez pas « passer » à un autre adversaire, donc vous devrez être prêts à tout ! Pour reprendre les termes du maître ouvrier : « Voler, c'est MAL ! ». À la place, vous gagnerez de l'or ouvrier pour chaque étoile gagnée au combat.



Mais je vous entends déjà : « Et l'élixir ouvrier, alors ? ». Ça, c'est la défense qui vous permettra d'en gagner. À chaque attaque correspond une défense : les attaques et les défenses seront toujours équilibrées, même si vous attaquez beaucoup. Et les défenses peuvent se lancer même quand vous êtes en ligne ! En défense, vous recevrez de l'élixir pour chaque étoile manquée par votre adversaire pendant son attaque. Par exemple, si votre adversaire obtient deux étoiles, vous obtiendrez la quantité d'élixir correspondant à 1 étoile. Avec ce changement, nous voulons que même les défaites soient récompensées, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un joueur attaque votre village principal.



Nous aimons cette mécanique parce que d'un côté, une bonne attaque vous donne de l'or ouvrier (pour améliorer vos défenses), et de l'autre, une bonne défense vous donne de l'élixir ouvrier (pour améliorer vos unités). Nous voulons encourager les joueurs à s'intéresser aux deux côtés de l'équation, tout en supprimant une partie du côté aléatoire des duels actuels.



Nous ajouterons également des ligues à la base des ouvriers. Plus votre classement sera haut, plus vous gagnerez de récompenses pour chaque étoile gagnée. Il y aura aussi un bonus étoile, qui vous offrira une certaine quantité d'or ouvrier et d'élixir ouvrier selon votre ligue. Le nombre d'étoiles nécessaires pour obtenir le bonus étoile dépendra de votre ligue ; les joueurs les mieux classés auront besoin d'un plus grand nombre d'étoiles par jour. Le bonus étoile sera certainement la source de revenu principale des joueurs, mais vous pourrez toujours lancer plus d'attaques (et entraîner des défenses en contrepartie) pour continuer à gagner des récompenses.