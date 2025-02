Les Héros aussi ! Le Roi des Barbares et la Reine des Archers bénéficient d'une réduction modérée du coût et des délais d'amélioration pour les niveaux intermédiaires (30-65), tandis que le Grand Gardien et la Championne Royale bénéficient d'une réduction importante du coût et des délais d'amélioration pour les premiers niveaux afin d'aider les joueurs à débloquer leurs capacités plus rapidement.