L'Hôtel de Ville de niveau 13 est arrivé ! C’est la plus grosse mise à jour de Clash of Clans de l’année et ça valait la peine d’attendre !

Non seulement la mise à jour de l'Hôtel de Ville niveau 13 apporte une défense sans précédent à votre village, mais elle introduit également un tout nouveau héros depuis l'Hôtel de Ville niveau 11 : la Championne Royale. Elle est prête au combat, elle l’a mauvaise et son bouclier chercheur entraînera la descente aux enfers de ses ennemis. L'Hôtel de Ville niveau 13, c’est aussi une défense inédite, la catapulte erratique avec un projectile qui éclate à l’impact, infligeant des dégâts supplémentaires aux unités situées derrière sa cible. Un nouvel engin de siège, la caserne de siège, dispose d’un mécanisme unique en son genre. Enfin, une nouvelle unité fait son apparition pour l’Hôtel de Ville niveau 12 et plus : le Yéti. Mais ce n’est pas tout. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des notes de la présente mise à jour.

Bienvenue à l’Hôtel de Ville niveau 13... Clash of Clans n’a jamais été aussi captivant !