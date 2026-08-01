Depuis quatorze ans, les barbares hurlent comme des décérébrés avant de se lancer dans la bataille. Depuis quatorze ans, les gobelins pillent des villages pour satisfaire leur insatiable avidité. Et depuis quatorze ans, le négociant garde la plus précieuse de ses collections pour lui... mais ça va changer. Bienvenue dans l'événement Clash of Cartes !

À l'occasion du quatorzième Clashiversaire, les troupes ont été transformées en cartes à collectionner totalement uniques ! Cet événement durera un mois, et il ne ressemble à rien de ce que vous avez pu voir jusqu'ici. Chefs, préparez vos decks pour fêter en beauté les 14 ans de Clash of Clans !

C'est un peu comme de collectionner des cartes, sauf que les cartes sont des troupes de Clash, les échanges se font dans le chat de clan, et il n'est pas nécessaire de mettre les pièces les plus rares sous plastique.

L'événement Clash of Cartes, qu'est-ce que c'est ?

Tout au long du mois d'août, vous pourrez obtenir des packs dans les combats, les événements, les concours et plus encore. Chaque pack contiendra une carte à l'effigie d'une troupe de Clash. Votre mission ? Agrandir votre collection, terminer des ensembles et gagner des récompenses ! Et n'oubliez pas que si jamais il vous manque une carte, vous pouvez échanger vos doublons avec les membres de votre clan.

Bien entendu, certaines cartes sont plus rares, et donc plus difficiles à obtenir, que d'autres. Mais ne vous en faites pas si vous recevez des doublons : ils vous serviront pour les échanges.

Comment obtenir des cartes

Des tas de cartes seront disponibles tout au long du mois. Voici comment vous pourrez mettre la main dessus :

Chasse aux cartes (du 1er au 31 août) – C'est l'événement principal. Gagnez 2 packs par jour au combat, et un total de 10 packs dès le début de l'événement. Ça représente jusqu'à 68 cartes rien qu'avec les combats. Détruisez le bon bâtiment pendant un raid, et le pack est à vous. Pas de leurres, pas de combines, pas d'effets instantanés à la fin du tour.

Tutoriel – Vous recevrez votre premier pack dès que vous vous connecterez et que vous terminerez le tutoriel de l'événement.

Supercell Store (du 3 au 30 août) – Terminez des tâches exclusives dans le SC Store pour gagner des cartes, et restez aux aguets pour ne pas manquer les cartes gratuites !

Négociant (4, 11 et 18 août) – Le négociant vous offrira un pack gratuit à chacune de ces dates. Ça fait 3 cartes rien qu'en faisant acte de présence !

Événement de médailles (du 12 au 31 août) – Il y a des packs bonus sur la voie gratuite. Même pas besoin d'avoir un pass.

Réseaux sociaux – Suivez-nous sur les réseaux sociaux, où nous vous offrirons aussi des cartes exclusives.

Ouvrir des packs

L'ouverture des packs est mise en scène façon Clash, parce que l'espoir d'obtenir une carte rare, c'est un frisson qui se savoure. C'est un peu comme quand vous ouvrez un coffre. En trois gestes, c'est fait : on dévoile, on confirme, et on passe à la suite. Le jeu vous indique immédiatement si vous avez reçu une nouvelle carte ou un doublon. De plus, en observant attentivement, vous parviendrez peut-être à connaître la rareté de la carte avant même d'avoir ouvert le pack !

L'écran de collection

Pour accéder à votre collection pendant l'événement, appuyez sur le bouton d'événement dans l'interface, ou sur la décoration Clash of Cartes dans votre village. Vous verrez alors toutes les cartes de l'ensemble, classées selon leur rareté. Vous pourrez également voir les cartes que vous avez récupérées et celles qui vous manquent encore.

Si une carte est grisée, c'est que vous ne l'avez pas encore, mais vous pouvez la demander aux membres de votre clan.

Récupérée (1 exemplaire) – Vous possédez 1 exemplaire de cette carte. Vous ne pouvez pas échanger une carte que vous ne possédez qu'en un exemplaire.

Récupérée (2 exemplaires ou plus) – Ce sont les cartes que vous avez en double, et que vous pouvez échanger avec d'autres joueurs ou chez le négociant.

Quand vous terminez un ensemble d'une rareté donnée, vous recevez une récompense, alors faites tout votre possible pour vous procurer chaque carte !

Le compteur de rareté en haut de l'écran fait également office de jauge de progression et de raccourci : il vous suffit de toucher une catégorie pour accéder à la section correspondante de la collection.

Conseil de pro : vous pouvez appuyer sur la décoration Clash of Cartes dans le village d'un autre joueur pour voir sa collection. C'est une excellente façon de savoir qui a les doublons dont vous avez besoin avant de demander un échange ! C'est comme ça qu'on se constitue le meilleur deck qui soit.

Échanges au sein d'un clan

Vous avez une archère en double, et vous cherchez un gobelin ? Allez donc faire un tour sur le chat.

Demandez directement la carte qui vous manque depuis l'écran de votre collection : la demande apparaîtra dans le chat de clan, et vos coéquipiers pourront y répondre en vous proposant un de leurs doublons. S'ils n'ont pas de doublon de la carte que vous voulez ou qu'ils n'ont pas envie de s'en séparer, ils ont aussi la possibilité de dépenser des gemmes.

Il y a quelques règles, pour que le jeu reste équitable :

Il y a un temps d'attente entre chaque demande, afin que le chat reste lisible.

Vous ne pouvez échanger que vos doublons, pas les cartes que vous n'avez qu'en un seul exemplaire.

Si vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez dépenser des gemmes pour envoyer une nouvelle demande plus rapidement. Personne ne vous jugera.

Magasin du négociant

Vous avez des doublons dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser ? Apportez-les au magasin du négociant pour les échanger contre d'autres packs, dont certains ont une rareté garantie.

Taux de change :

2 doublons de la même carte pour 1 carte aléatoire

2 doublons de la même carte pour 1 carte d'élixir aléatoire

2 doublons de la même carte pour 1 carte d'élixir noir aléatoire

2 doublons de la même carte pour 1 carte de base des ouvriers aléatoire

3 doublons de la même carte pour 1 carte de super troupe aléatoire

Attention, il vous faut au moins 3 exemplaires d'une même carte pour profiter de ces offres. Le négociant n'acceptera pas de vous prendre votre dernier exemplaire. Celui-là, vous le gardez dans votre classeur.

Récompenses

Terminez des ensembles et atteignez des paliers pour gagner des récompenses tout le mois.

Disponible dès le début de l'événement :

Décoration Clash of Cartes Votre point d'accès permanent à l'écran de la collection, même après la fin de l'événement. C'est là que votre collection est conservée, alors n'hésitez pas à l'exposer fièrement !



Terminer des ensembles de cartes :

Récupérer toutes les cartes d'élixirs : rune d'élixir

Récupérer toutes les cartes d'élixirs noirs : rune d'élixir noir

Récupérer toutes les cartes de la base des ouvriers : rune d'or

Récupérer toutes les cartes de super troupes : coffre légendaire

Récupérer des cartes différentes :

Récupérer 10 cartes différentes : décoration du livre des cartes

Récupérer 20 cartes différentes : 5 000 minerais brillants

Récupérer 30 cartes différentes : 500 minerais luisants

Récupérer 40 cartes différentes : 50 minerais étoilés

Récupérer 50 cartes différentes : 2 potions de l'ouvrier

Récupérer 60 cartes différentes : skin Prince Furie de manga (NOUVEAU !)

Après l'événement

À partir du 2 septembre à 8 h (UTC), il ne sera plus possible de faire des échanges, mais vous pourrez toujours accéder à votre collection grâce à la décoration Clash of Cartes de votre village. Voyez ça comme votre liste réservée rien qu'à vous : des cartes non échangeables, irremplaçables, et dont la valeur aura certainement beaucoup augmenté dans dix ans.

Et que ça clash !