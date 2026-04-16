Gros changements pour le mode Classé en avril
Chef, de gros changements arrivent pour le mode Classé en avril.
Nous avons écouté vos retours, et nous sommes d'accord avec vous ! Le mode Classé se doit d'être gratifiant, clair et toujours amusant, aussi bien pour les joueurs qui se donnent à fond que pour ceux qui ne font que quelques combats.
Avec cette idée en tête, nous mettons en place quelques changements qui auront pour but de rendre la ligue Légende plus équitable et compétitive, avec une progression en Classé plus fluide. Tous les joueurs auront donc une expérience améliorée, quelle que soit la manière dont ils jouent à Clash.
Voici toutes les informations dont vous avez besoin :
La ligue Légende évolue
Une seule légende ne suffisait pas. Bienvenue dans les ligues Légende !
La ligue Légende est désormais divisée en trois paliers :
Légende I
Légende II
Légende III
Tous les paliers :
Gagnent le même bonus étoiles
Gagnent les mêmes bonus de ligue
Possèdent des modificateurs de combat uniques
Ce qui change, c'est la compétition. Chaque palier possède sa propre difficulté, sa propre structure et ses propres modificateurs de combat, permettant ainsi de créer un moyen clair de gravir les échelons et une expérience plus équilibrée, selon vos compétences.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Les meilleurs joueurs auront accès à un challenge plus structuré
Plus de joueurs pourront profiter d'un mode Classé plus amusant et plus gratifiant
Structure des paliers de la ligue Légende
Légende III
Tournois hebdomadaires
24 combats par semaine
Le top 5 de chaque groupe est promu chaque semaine
Utilise les modificateurs de combat du palier Légende III
Légende II
Tournois hebdomadaires
30 combats par semaine
Le top 3 de chaque groupe est promu chaque semaine
Utilise les modificateurs de combat du palier Légende II
Légende I
Tournois sur 4 semaines
8 combats par jour
Rétrogradations hebdomadaires sous le rang 10 000
Utilise les modificateurs de combat du palier Légende I
Semaine de transition
À partir du 20 avril
Cette semaine sera la semaine de placement. Entre le 20 avril et la sortie de la mise à jour, vos performances détermineront votre point de départ dans les nouvelles ligues Légende.
Les joueurs dans le top 12 500 seront en Légende I
Les 50 000 joueurs suivants seront en Légende II
Les autres joueurs seront en Légende III
Les joueurs rétrogradés seront en Électro 33
Cette semaine de placement n'aura lieu qu'une seule fois. Vos performances détermineront votre point de départ dans les nouvelles ligues Légende, alors donnez tout !
Un meilleur placement signifie :
Un accès plus rapide au jeu et à la compétition à haut niveau !
Moins de paliers à gravir plus tard !
Changements en Classé : plus de flexibilité et de clarté
Nous avons également effectué quelques changements pour rendre le mode Classé plus fluide et facile à comprendre.
Nombre de combats classés
Nous avons réduit le nombre de combats classés nécessaires des ligues Titan 25 à Électro 33
Perte de ligues (inactivité)
Si vous faites une pause, le système sera un peu plus flexible :
Aucune rétrogradation pour 4 semaines d'inactivité
Les joueurs peuvent être inactifs du système classé (pas inscrits) pendant 4 semaines
sans être rétrogradés
Après la première rétrogradation pour inactivité, les joueurs perdent 1 rang pour chaque tranche de 4 semaines d'inactivité, jusqu'à ce qu'ils atteignent le palier minimum de leur hôtel de ville.
Après 4 semaines d'inactivité au palier minimum de l'hôtel de ville, les joueurs sortent du classement.
Nouvelle apparence pour les avertissements de rétrogradation, dont un chrono qui affiche l'heure exacte de la rétrogradation. Plus d’ambiguïté !
Rétrogradations plus visibles
Nous avons amélioré la communication autour des rétrogradations :
Des signaux plus clairs lorsque le risque vous guette
Visibilité améliorée au niveau de votre classement actuel
Pourquoi tous ces changements ?
Ces changements se concentrent sur deux améliorations principales :
Rendre la compétition à haut niveau plus structurée
Rendre le mode Classé plus accessible globalement
Désormais :
Les meilleurs joueurs disposent d'un meilleur environnement compétitif pour mettre leur talent à l'épreuve
Encore plus de joueurs peuvent profiter du mode Classé à leur propre rythme
La progression est plus claire, plus équitable et plus facile à comprendre
Et maintenant ?
Ces changements font partie d'une mise à jour plus large qui sortira plus tard dans le mois et qui contiendra encore plus de nouveautés pour la progression, les systèmes et les récompenses. Nous partageons avec vous ces premières informations pour vous laisser le temps de vous y préparer, et pour que vous puissiez vous donner à fond pendant la semaine de placement.
Nous vous parlerons de tous les autres changements très bientôt !
Et que ça clash !