Chef, de gros changements arrivent pour le mode Classé en avril.

Nous avons écouté vos retours, et nous sommes d'accord avec vous ! Le mode Classé se doit d'être gratifiant, clair et toujours amusant, aussi bien pour les joueurs qui se donnent à fond que pour ceux qui ne font que quelques combats.

Avec cette idée en tête, nous mettons en place quelques changements qui auront pour but de rendre la ligue Légende plus équitable et compétitive, avec une progression en Classé plus fluide. Tous les joueurs auront donc une expérience améliorée, quelle que soit la manière dont ils jouent à Clash.

Voici toutes les informations dont vous avez besoin :

La ligue Légende évolue

Une seule légende ne suffisait pas. Bienvenue dans les ligues Légende !

La ligue Légende est désormais divisée en trois paliers :

Légende I

Légende II

Légende III

Tous les paliers :

Gagnent le même bonus étoiles

Gagnent les mêmes bonus de ligue

Possèdent des modificateurs de combat uniques

Ce qui change, c'est la compétition. Chaque palier possède sa propre difficulté, sa propre structure et ses propres modificateurs de combat, permettant ainsi de créer un moyen clair de gravir les échelons et une expérience plus équilibrée, selon vos compétences.

Qu'est-ce que ça veut dire ?

Les meilleurs joueurs auront accès à un challenge plus structuré

Plus de joueurs pourront profiter d'un mode Classé plus amusant et plus gratifiant

Structure des paliers de la ligue Légende

Légende III

Tournois hebdomadaires

24 combats par semaine

Le top 5 de chaque groupe est promu chaque semaine

Utilise les modificateurs de combat du palier Légende III

Légende II

Tournois hebdomadaires

30 combats par semaine

Le top 3 de chaque groupe est promu chaque semaine

Utilise les modificateurs de combat du palier Légende II

Légende I

Tournois sur 4 semaines

8 combats par jour

Rétrogradations hebdomadaires sous le rang 10 000

Utilise les modificateurs de combat du palier Légende I

Semaine de transition

À partir du 20 avril

Cette semaine sera la semaine de placement. Entre le 20 avril et la sortie de la mise à jour, vos performances détermineront votre point de départ dans les nouvelles ligues Légende.

Les joueurs dans le top 12 500 seront en Légende I

Les 50 000 joueurs suivants seront en Légende II

Les autres joueurs seront en Légende III

Les joueurs rétrogradés seront en Électro 33

Cette semaine de placement n'aura lieu qu'une seule fois. Vos performances détermineront votre point de départ dans les nouvelles ligues Légende, alors donnez tout !

Un meilleur placement signifie :

Un accès plus rapide au jeu et à la compétition à haut niveau !

Moins de paliers à gravir plus tard !

Changements en Classé : plus de flexibilité et de clarté

Nous avons également effectué quelques changements pour rendre le mode Classé plus fluide et facile à comprendre.

Nombre de combats classés

Nous avons réduit le nombre de combats classés nécessaires des ligues Titan 25 à Électro 33

Perte de ligues (inactivité)

Si vous faites une pause, le système sera un peu plus flexible :

Aucune rétrogradation pour 4 semaines d'inactivité

Les joueurs peuvent être inactifs du système classé (pas inscrits) pendant 4 semaines

sans être rétrogradés

Après la première rétrogradation pour inactivité, les joueurs perdent 1 rang pour chaque tranche de 4 semaines d'inactivité, jusqu'à ce qu'ils atteignent le palier minimum de leur hôtel de ville.

Après 4 semaines d'inactivité au palier minimum de l'hôtel de ville, les joueurs sortent du classement.

Nouvelle apparence pour les avertissements de rétrogradation, dont un chrono qui affiche l'heure exacte de la rétrogradation. Plus d’ambiguïté !

Rétrogradations plus visibles

Nous avons amélioré la communication autour des rétrogradations :

Des signaux plus clairs lorsque le risque vous guette

Visibilité améliorée au niveau de votre classement actuel

Pourquoi tous ces changements ?

Ces changements se concentrent sur deux améliorations principales :

Rendre la compétition à haut niveau plus structurée

Rendre le mode Classé plus accessible globalement

Désormais :

Les meilleurs joueurs disposent d'un meilleur environnement compétitif pour mettre leur talent à l'épreuve

Encore plus de joueurs peuvent profiter du mode Classé à leur propre rythme

La progression est plus claire, plus équitable et plus facile à comprendre

Et maintenant ?

Ces changements font partie d'une mise à jour plus large qui sortira plus tard dans le mois et qui contiendra encore plus de nouveautés pour la progression, les systèmes et les récompenses. Nous partageons avec vous ces premières informations pour vous laisser le temps de vous y préparer, et pour que vous puissiez vous donner à fond pendant la semaine de placement.

Nous vous parlerons de tous les autres changements très bientôt !

Et que ça clash !