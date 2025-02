Voici trois stratégie efficaces pour le Village Principal:

LavaLoon (HDV9 +) Cette attaque aérienne de tank utilise des Molosses pour protéger un défilé de ballons larguant des bombes. Vous pouvez même commencer par un AQH pour abattre des cibles clés et créer un chemin pour le LavaLoon. En savoir plus sur le LavaLoon avec Aurel Coc!

AQH Mineur Hog (HDV10 +) Polyvalent, indulgent et dévastateur! Un AQH est canalisé pour attirer le CdC et créer un chemin pour les mineurs et les cochons. Mettez les mineurs devant vos cochons car les mineurs s'arrêteront pour détruire les bâtiments. En savoir plus sur le Hybride Mineur Hog avec Aurel Coc ou John Chibe.

P.E.K.K.A BoBat (HDV10 +) Cette attaque extrêmement puissante repose sur les P.E.K.K.As et les Boulistes qui descendent l'Hôtel de Ville, avant qu'un énorme essaim de chauves-souris ne puisse entrer pour nettoyer le reste. Les démolisseurs de murs sont souvent utilisés pour se frayer un chemin jusqu'au cœur et abattre cet Hôtel de Ville. En savoir plus sur le PEKKA BoBat avec Gouloulou Coc.

Si vous préférez lire, le forum vos propose des versions écrites des vidéos stratégies de Gouloulou Coc.