Avec ce système de coffres, nous voulions proposer quelque chose de nouveau et de fun aux joueurs. Les coffres permettent de récupérer des récompenses supplémentaires en attaquant, ce qui ajoute un côté plus fun et inattendu à votre expérience de jeu.

En même temps, nous voulions régler un problème du jeu à cause duquel les récompenses ne sont pas distribuées équitablement entre les joueurs, juste à cause du niveau de leur hôtel de ville. Avec la Chasse au trésor, tous les joueurs reçoivent des récompenses en fonction de leur niveau, ce qui veut dire que vous pouvez profiter pleinement du butin !

Et pour finir, avec ce système, vous recevez des récompenses pour tous les modes de jeu, à savoir le village principal, la base des ouvriers et la capitale, en plus de ressources variées comme des objets magiques et des cosmétiques. Nous avons ensuite cherché à rendre cette fonctionnalité plus amusante.

Ajouter un côté aléatoire nous semblait être la meilleure solution pour rendre l'événement amusant et intéressant à la fois, à chaque fois que vous trouvez un coffre.